КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «РАСКРЫВАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Историко-краеведческий проект газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый» также присоединяется к мероприятиям, посвященным 90-летнему юбилею Конаковского района и объявляет на страницах газеты конкурс на лучшую фотографию, сопровождаемую небольшим рассказом.

Мы уверены, что практически у каждого в доме хранится фотоальбом со старыми фотографиями родных и близких. Наш проект очень часто черпает вдохновение именно из этих семейных альбомов: ведь зачастую узнать вкус времени, дух эпохи можно через незамысловатые любительские фотокарточки, на которых изображены простые люди, жители нашего района.

Поэтому покопайтесь в своих семейных альбомах. Мы думаем, там найдутся фотоснимки, которые будет интересно увидеть и читателям нашей газеты, и участникам проекта «Конаково. Век двадцатый» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», которые находятся по адресам:

www.vk.com/oldkonakovo

www.ok.ru/konakovo.old

Присылайте свои фотографии к нам в редакцию, либо на электронный адрес газеты, или предлагайте в виде новости в группы проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях. Основные условия: фотография должна быть интересной широкому кругу читателей и обязательно сопровождаться кратким рассказом о том, что изображено на снимке и какие семейные воспоминания связаны с этим кадром.

Если конкурс, что называется, состоится и предлагаемых материалов будет в достаточном количестве, то читатели, приславшие наиболее интересные фотографии с рассказами, будут поощрены памятными призами от «Зари».