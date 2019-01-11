МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Конаковский район посетила министр социальной

защиты Тверской области Елена Хохлова



В администрации Конаковского района состоялся приём граждан министром социальной защиты населения Тверской области Еленой Хохловой. Вопросы и жалобы от населения также принимал Андрей Колпаков, директор центра социальной поддержки населения Конаковского района.

Среди вопросов: субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот многодетным семьям, порядок подачи пакета документов в соцзащиту. Звучали и бытовые замечания, среди которых нехватка стульев в коридорах Конаковского отделения социальной защиты. В дни подачи документов для предоставления льгот здесь собирается немало людей пожилого возраста, некоторым приходится стоять. Эту проблему обещали исправить в кратчайшие сроки.

В целом приём оказался немногочисленным. Елена Викторовна рассказывает, что её прошлый рабочий визит был в Кимрский район, очередь из желающих была внушительной – принимала министр социальной защиты с 10 до 17 часов! Работа с населением требует терпения и любви к людям. Как отметила Елена Хохлова, помочь получается не всегда, но порой человеку достаточно и того, что его просто спокойно выслушали. В Конаковском же районе жители оперативно могут получить ответы на все вопросы в территориальном отделе соцзащиты. По словам Андрея Колпакова, жалоб поступает не много, а вот вопросов достаточно:

- Приходят с разными вопросами, зачастую даже не связанными с деятельностью нашей организации. Но слово соцзащита для многих означает «к кому, если не к вам». Мы не отказываем, а стараемся оказать максимальную информативную помощь. Например, если вопросы безопасности – отправляем в полицию, проблемы в много-квартирных домах – рекомендуем обратиться в управляющую компанию. При этом мы всегда готовы сами позвонить в эти инстанции, написать сопроводительное письмо, держать на контроле решение проблемы.

Штат специалистов центра социальной поддержки населения Конаковского района насчитывает 27 человек. Регулярно в поселения выезжают мобильные бригады, оказывая необходимую помощь на местах. С документами для соцзащиты работают и в МФЦ, так что оформление любых льгот с каждым годом становится всё доступнее.

От журналистов Елене Викторовне поступил вопрос о новых мерах социальной поддержки населения, таких в 2020 году ожидается достаточно. Расширен пакет социальных мер для семей. В их числе – предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление многодетным мамам компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов, выплаты беременным на полноценное питание. Кроме того, к 1 сентября многодетным будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. С 2020-го молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеки 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – 500 тысяч рублей. Особое внимание уделяют поддержке старшего поколения. К 75-летию Победы денежную выплату дополнительно получат более 100 тысяч жителей Верхневолжья. Впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, «Жители блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны. И к 2022 году в Верхневолжье планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются.

Анна Рихмайер.



Уважаемые жители Конаковского района!

В рамках реализации проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» проводятся всероссийские информационно-просветительские мероприятия.

С 31 октября по 13 ноября с.г. АНО «Национальный центр финансовой грамотности» организует очередную ежегодную «VI Всероссийскую неделю сбережений».

В рамках Недели будут проведены мероприятия для взрослой аудитории во всех регионах страны. Участники смогут посетить лекции и практикумы, послушать вебинары от ведущих спикеров проекта на темы финансовой грамотности, задать интересующие вопросы онлайн специалистам, поучаствовать в финансовых онлайн квестах и курсах. Используя опыт предыдущих мероприятий, ориентированных на семью, для родителей будут организованы семинары в формате родительских собраний, где они узнают о финансовом воспитании детей. Все мероприятия являются бесплатными и прошли экспертную оценку на предмет содержания.

Более подробная информация о Неделе сбережений, включая план доступных мероприятий, информационные материалы по темам «VI Недели сбережений» и возможностей для участников, размещена на портале: вашифинансы.рф (vashifinancy.ry).



ОБМЕН ОПЫТОМ



25 октября по инициативе администрации Конаковского района состоялся «круглый стол» на тему «Индивидуальная траектория профессионального развития молодежи для закрепления кадров в муниципальном образовании в рамках национального проекта «Образование».

В мероприятии принял участие глава Конаковского района О.В.Лобановский, первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В.Василенко, заместитель главы администрации по социальной политике А.А.Бородина, заместитель главы администрации по развитию территории А.В.Слепышев, заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И.Малахова, директор ГКУ Тверской области «ЦЗН Конаковского района» М.Л.Маматказина и представители различных государственных органов Калязинского, Кашинского и Торжокского районов Тверской области.

Ключевая цель «круглого стола» - сбор информации и обмен опытом по ключевым вопросам текущей повестки дня, характерной для большинства районов Тверской области. Среди обсуждаемых тем были вопросы, касаемые форм взаимодействия бизнеса и образования, механизмов предотвращения оттока молодёжи, реализации национального проекта «Образование», поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы и многие другие.

После «круглого стола» гости побывали в МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, Конаковском энергетическом колледже, МБОУ СОШ д. Мокшино, осуществляющей в настоящее время работу по предпрофильной ориентации учащихся.



Что нужно знать, чтобы не

стать жертвой мошенников

30 октября в рамках мероприятий «Правового марафона для пенсионеров» прошла видеоконференция на тему: «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников» в областной универсальной научной библиотеке им. А.М.Горького с участием центральных библиотек муниципальных образований и филиалов библиотек, оснащенных необходимым оборудованием.

Участниками стали 37 человек, это представители различных организаций Конаковского района - совета ветеранов Конаковского района, КРО ВОИ, прокуратуры, Роспотребнадзора, АУ МЦ «Иволга», ГБУ «КЦСОН» Конаковского района, организаций ветеранов г. Конаково.

Видеоконференцию провёл уполномоченный по правам человека в Тверской области Н.А.Егорова.

В ходе мероприятия перед слушателями выступили представители территориальных отделений ГУ Центрального банка РФ по ЦФО, Сбербанка России, Прокуратуры Тверской области, управления Роспотребнадзора по Тверской области, УМВД России по Тверской области.