Новый взгляд на историю КарачаровА



В основу статьи положена многолетняя работа автора с архивными документами ведущих исторических архивов страны - РГАДА (Архив древнейших актов), Московского и Тверского исторических архивов.

С детства мы привыкли слышать местную легенду о неких Амвросии и Мефодии Карачаровых как основателях селения. Но за время многолетней работы в архивах не обнаружено никаких упоминаний об этих лицах.

Зато истории известны другие представители рода Карачаровых, имена которых и указаны в древнейших документах по нашему краю.

Кто же такие были Карачаровы?

Карачаровы - служилые люди, царёвы дьяки, занимавшие важные государственные посты при Великих Московских князьях, участвовали во многих сражениях с татаро-монголами, поляками и литовцами. Документально род известен с 1340 года, но есть предположения о более ранней службе на Руси.

Род Карачаровых имеет татарское происхождение. Толкование фамилии имеет множество вариантов, «кара» - однозначно «черный», «чар» же, по разным версиям древних тюркского и татарского языков, - «воин», «князь», «царь», «смотритель».

Основателем рода Карачаровых считают Фёдора Карачарова - наместника князя Верейского Михаила Андреевича на Белоозере. Фёдор героически погиб в бою с литовцами под Можайском в 1485 году.

Его сын Митрофан Фёдорович - важный государственный деятель при Иване III, посольский дьяк, с 1499 года являлся послом в Венеции.

Вполне возможно, что мифический Мефодий - это и есть Митрофан, имя которого было искажено со временем.

Митрофан имел трех сыновей - Ивана по прозвищу Бакака, Василия и Третьяка.

Именно эти братья Карачаровы и указаны в древних документах по нашему краю.

Митрофан Фёдорович и его сыновья за свою верную службу московским князьям получили в дар множество селений в разных уголках Московского государства.

Помимо нашего Карачарова, существовали и до сих пор существуют селения с аналогичным названием. Так, хорошо известно Карачарово в Подмосковье (ныне район Рязанского проспекта в Москве), Карачарово в Волоколамском районе (бывшем Можайском уезде) и др. Существует версия, что знаменитое по былинам Карачарово на муромской земле - родине Ильи Муромца - тоже было основано представителями рода Карачаровых.

Старший сын Иван-Бакака был дворцовым дьяком великого князя Ивана III, разрядным дьяком Василия III, его супруги Елены Глинской, князя Бельского, царей Шуйского и Ивана Грозного. Больше всего он был известен как посольский дьяк со времен Ивана IV Грозного, являлся послом в Литве и Польше. Иван-Бакака был близок к царскому двору и царской семье. Известно, что в 1526 году он был организатором свадьбы Василия III с Еленой Глинской, а в 1547 г. участвовал в организации свадьбы Ивана IV с Анастасией Романовой.

Василий и Третьяк Карачаровы также были дьяками.

Помимо известного нам Карачарова, братья имели и другие владения на территории нынешнего Конаковского района. Так, примерно в районе современного поселка 1 Мая по писцовой книге 1540 г. у Ивана-Бакаки значились1 село (Харитоново) и 11 деревень, у Василия - 14 деревень, у Третьяка - 9 деревень. Названия всех деревень перечислены в писцовой книге.

Но уже в следующей писцовой книге 1550 г. Карачаровы в наших краях не упоминаются. Есть предположение, что они обменяли свои владения на владения в новгородской части Бежецкой пятины.

С того времени наше «конаковское» Карачарово сменило огромное количество владельцев и вплоть до 19 в. не было в одних руках.

Остановимся лишь на самых известных и влиятельных владельцах.

Известно, что в 16 веке половина Карачарова принадлежала тверскому воеводе Ивану Турскому, далее, по документам начала 17 в., - известному лекарю Аптечного приказа Кашпиру Давыдову. Ему также принадлежали деревня Вахромеево и треть села Нового (ныне с. Свердлово).

Надо отметить, что история Карачарова неразрывно связана с историей Вахромеева. Оно было настолько крохотное, что в документах часто упоминается как дополнение к д. Вахромеево.

За всю свою историю Карачарово постоянно меняло статус, оно было то деревней, то сельцом. Разница заключалась в наличии в селении барской усадьбы. Так, селение с усадьбой считалось сельцом, без нее - деревней.

По писцовой книге 1624 г., половина Карачарова, принадлежавшая ранее Кашпиру Давыдову, принадлежала его сыну Роману Цымерманову (Цымерману), а в конце 17 века - его внуку Ивану Цымерманову (Цымерману). Цымерманам в те годы также принадлежала и д. Скрылево, ныне вошедшая в состав г. Конаково.

Далее эта половина Карачарова принадлежала Владычиным и позднее - Лихаревым.

Другая половина Карачарова долго принадлежала Голенищевым-Кутузовым. Им же принадлежала и половина сельца Плоское (ныне д. Плоски), где находилась их барская усадьба. Но в 1710 г. стольник Михайла Иванович Голенищев-Кутузов занял 100 рублей у кравчего Василия Фёдоровича Салтыкова и не смог отдать долг. В счет долга половина Карачарова и соседнего полсельца Плоское перешли во владение Салтыкова.

Василий Фёдорович Салтыков был знатным вельможей при царском дворе и имел родственные связи с царской фамилией. Так, императрица Анна Иоанновна по матери была Салтыковой. Отец Василия Фёдоровича - Фёдор Петрович был убит во время стрелецкого бунта.

Сам Василий Фёдорович способствовал возведению на престол дочери Петра I Елизаветы Петровны. Именно от нее он получил чин генерал-аншефа.

Василий Фёдорович - отец Сергея Васильевича Салтыкова, фаворита Екатерины II, предполагаемого биологического отца Павла I.

Салтыков владел половиной Карачарова до самой смерти, а вскоре после нее всё Карачарово оказалось в одних руках помещиков Лихаревых, но, как показала история, ненадолго.

После смерти Алексея Васильевича Лихарева в 1760-х годах в Карачарово приезжает его родственница владимирская помещица генеральша Фёкла Васильевна Матова (первым мужем Фёклы был кашинский помещик Михаил Васильевич Тютчев).

Фёкле нравятся здешние места, она поселяется в Карачарове, обустраивает свой двор. Дворовых людей привозит с собой из Владимирской губернии.

В конце 1760-х годов владельцем Карачарова (и Вахромеева) значится ее сын штык-юнкер Алексей Евдокимович Матов, который переносит усадьбу в соседнее Вахромеево.

А после смерти Алексея Евдокимовича Карачарово (а также соседние Вахромеево и Кривякино) просто «разрываются» между его шестью детьми - Евграфом, Екатериной, Иваном, Алексеем, Евдокимом и Прасковьей. Они делят между собой всех крестьян, нередко разделяя семьи.

К 1820 г. единственным владельцем Карачарова (и Вахромеева) остается один из детей - Евграф Алексеевич Матов. Матов был жестоким помещиком. Крестьяне писали на него жалобы.

Но в 1820 г. Матов продает Карачарово вместе с Вахромеевом и Кривякином еще более жестокому помещику - Георгию Карловичу Сонну (Зонну).

Георгий Карлович Сонн - владимирский помещик, обрусевший немец из эстляндских дворян, участник войны 1812 г., подполковник в отставке, вошел в историю нашего края под позвищем «жестокий зверь». О жестокости Сонна до сих пор ходят легенды.

Особенно страдали от помещика крепостные девушки. По архивным документам тех лет можно увидеть рождение большого количества незаконнорожденных детей у крестьянских и дворовых девушек. Нередко новорожденных детей находили подкинутыми на порог барского дома.

В Карачарове и Вахромееве появилось много детей, рыжеволосых, похожих на барина.

Семья Сонн предпочитала жить в Вахромееве, устроив там свою усадьбу.

Крестьяне терпели жестокость барина 22 года, а осенью 1942-го подкараулили его ночью на сучковской дороге и убили.

Долго не хоронили тело убитого, т.к шло следствие. Работали следователи из Корчевы и Клина, т.к. Сонн был убит на границе Корчевского и Клинского уездов. Через неделю Корчевской и Клинский суды дали разрешение захоронить тело. Сонн был погребен на конце приходского кладбища в Сучках на особо отведенном участке, т.к. был лютеранского вероисповедания.

После его смерти Карачарово перешло во владение его вдове Екатерине Андреевне, в девичестве Кашинцевой. Она была дочерью владимирского помещика Андрея Никаноровича Кашинцева.

Интересно отметить, что Екатерина Андреевна росла в семье, где к крестьянам было такое же отношение, как и у ее мужа Сонна. Так, родная сестра ее деда Наталья Перфильевна Кашинцева, в замужестве Собакина, тоже прославилась своей жестокостью, за что, как и Сонн, была убита своими крестьянами.

В то время, когда у крепостных крестьянок рождались дети от барина, у Екатерины Андреевны детей не было. Но она была очень привязана к своей двоюродной племяннице фрейлине императорского двора Софье Андреевне Дашковой, которую уже при своей жизни сделала совладелицей по имению.

А когда Софья вышла замуж за художника и общественного деятеля Григория Григорьевича Гагарина, она подарила им на свадьбу дом в Карачарове, о чем пишут в своих мемуарах потомки Гагариных.

После смерти вдовы Сонн Софья Андреевна Гагарина стала полноправной владелицей Карачарова.

Ее мужу Григорию Григорьевичу очень полюбилось Карачарово. Он построил еще один, летний, дом в стиле итальянской виллы, конюшню, каретную, домик в китайском стиле, грот в память о пребывании на Кавказе.

А главное, он разбил прекрасный парк - копию лондонского Гайд-парка, состоящего из 55 аллей различных деревьев. Каждая аллея, по воспоминаниям потомков, имела имя кого-либо из членов семьи.

В карачаровском саду выращивались особые зимостойкие сорта растений.

При усадьбе были молочная ферма и своя сыроварня. В то время была мода в богатых имениях иметь свою сыроварню. Григорий Григорьевич пригласил в Карачарово на должность сыровара швейцарского подданного Петра Федоровича Кубли.

В свободное время Григорий Григорьевич расписывал приходский храм в Сучках, в связи с чем храм стал ему очень дорог. Он завещал похоронить его возле стен этого храма. К тому же там были похоронены некоторые его дети, умершие в детстве.

Когда Григорий Григорьевич умер во Франции в 1893 году, его воля была исполнена, тело было перевезено в Россию и погребено возле стен Сучковского храма. Рядом с ним позднее была похоронена и его жена - фрейлина императорского двора Софья Андреевна, умершая в Петербурге в 1908 году.

После смерти Софьи Андреевны Гагариной владельцем Карачарова стал её старший сын, так же, как и отец, Григоий Григорьевич Гагарин. В семье была традиция старшего сына называть Григорием.

Другому сыну - Андрею Григорьевичу, известному учёному, первому ректору Петербургского политехнического музея, в наследство досталось имение в Псковской губернии.

Григорий Григорьевич постоянно проживал в имении со своей семьей - женой Марией Александровной, сыновьями Георгием, Глебом, Игорем, Олегом, Ростиславом и женой Георгия Еленой Николаевной. Дочь Мария была замужем за едимоновским помещиком бароном Корфом.

Из воспоминаний внучки Натальи Григорьевы Гагариной, дочери старшего сына Григория Григорьевича, погибшего в 1905 г. в Цусимском бою: «Когда-то он истратился на актрису и с тех пор решил не выезжать из деревни, ложился спать в 7 часов утра, а вставал к обеду или чаю. Всю ночь писал какие-то проекты по имению или по химии.Нельзя было петь или упоминать о Наполеоне, он его терпеть не мог....».

Григорий Григорьевич был предводителем дворянства Клинского уезда. Продолжал, как и его отец, ухаживать за имением, разводил племенной породистый скот. Очень любил собак.

Из воспоминаний внучки Натальи Григорьевны Гагариной: «...У него было значительное молочное хозяйство. Были породистые швейцарские быки и местные коровы, молоко и продукты вывозились в Москву. Были огороды, фруктовые сады и оранжереи. Был парк с прямыми аллеями, носящими имена родственников. Позади летнего дома был пруд с островом и лодкой. Там водились караси».

Соседний помещик Сергей Николаевич Толстой в своей книге «Осужденный жить» вспоминает, что в Карачарове были две молочные фермы - одна показательная для гостей, другая обычная, за счет которй содержалась первая: «...было чем любоваться. В коровниках всюду асфальт, чистота, вода постоянно проточная, поилки, доилки, вид у коров, скажем просто, гвардейский, а телята - пажи, даже кажется, и с маникюром. Я смотрел, хвалил, а потом говорю: «Князь, простите нескромность, где ваш скотный двор и коровы, те, другие, не образцовые, за счет которых всё это можно держать?». Ну, он сперва покраснел, а потом рассмеялся: «Да, есть, - говорит, - и такое, но только туда не пройдем мы: в навозе утонете...».

Ирина ТОПУНОВА,

краевед.

(Продолжение следует).