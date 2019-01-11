Новый адрес уголовно-исполнительной инспекции Конаковского района

Теперь инспекторы, исполняющие уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, обосновались на ул. Первомайская, 20-а.

29 октября поздравить новосёлов, а заодно проверить готовность инспекции трудиться в новых условиях приехали полковник внутренней службы Александр Алексеевич Лавров, заместитель начальника УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Дмитрий Николаевич Семика, начальник ФКУ УИИ УФСИН по Тверской области. Почётные гости внимательно осмотрели новые рабочие места своих коллег, отметив, что данное помещение - одно из лучших по Тверской области. Особое внимание гости уделили противопожарной безопасности: проверили сигнализацию и аварийные выходы. Александр Лавров отметил, что безопасность сотрудников всегда должна стоять на первом месте. Проверили также, как налажена связь, исправно ли работает система мониторинга подконтрольных лиц. Визитом гости остались довольны, пообещав помочь с необходимой мебелью (стеллажами для хранения документов и столами). Поздравили с новосельем инспекторов Николай Фоменков, возглавляющий Конаковскую межрайонную прокуратуру, и Вячеслав Уткин, заместитель начальника полиции по оперативной работе.

Состав Конаковского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области небольшой, всего 4 человека. Начальник инспекции майор внутренней службы Наталья Ярославовна Пахолок, инспекторы старший лейтенант внутренней службы Юлия Андреевна Барковская и Наталья Владимировна Тарасова, старший инспектор старший лейтенант внутренней службы Ирина Вячеславовна Румянцева. Для конаковских инспекторов переезд стал настоящим праздником, ведь раньше приходилось ютиться в одном небольшом кабинете. Помещение было предоставлено в здании ОМВД по Конаковскому району и было хоть и маленьким, но уютным рабочим местом. Наталья Пахолок отметила, что относились к ним в полиции всегда хорошо:

- Пользуясь случаем, хочется поблагодарить руководство ОМВД по Конаковскому району за тёплый приём и гостеприимство, которое мы ощущали последние четыре года. Мы этого никогда не забудем.

Теперь в распоряжении сотрудников УИИ просторные кабинеты, отдельные помещения для обустройства архива и комнаты для профилактических работ и мероприятий. Сменился адрес, но обязанности остались прежними. Инспекторы УИИ занимаются исполнением таких видов наказаний, как обязательные работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, а также осуществляют контроль за условно осужденными и лицами, которым наказания по приговору суда было отсрочено. Ведут контроль за соблюдением мер пресечения в виде домашнего ареста, залога, запрета определенных действий. Основная деятельность – это контроль над тем, как осужденные исполняют свои обязанности. Ведутся активная профилактическая работа и воспитательные беседы. На учёте сейчас 277 человек, осужденных без изоляции от общества. Добираться до нового здания удобно – рядом находится автобусная остановка, добраться можно и пешком за 10 минут из центра города. Номера контактных телефонов остались прежними: 8 (48242) 78-100, 78-101.

Анна Рихмайер.