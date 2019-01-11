Большое спасибо за помощь!

Есть люди, для которых помощь и благотворительность - не просто красивые слова. Социальная составляющая хозяйства также важна для развития Конаковского района. Фермер Геннадий Садыков постоянно помогает инвалидам и мало-имущим, обеспечивает овощами и картошкой Конаковский дом ребенка. И этой осенью часть своего урожая он направил на благотворительную помощь. Как рассказала председатель Конаковской районной организации общества инвалидов Г.Г.Корнилова, Геннадий Хамитович уже не один год помогает людям с ограниченными возможностями:

- От всех членов общества и от себя лично благодарю Геннадия Садыкова за помощь в виде картофеля. Вырастить урожай нелегко, сколько труда надо вложить и знаний, чтобы организовать людей и собрать урожай. Большое вам спасибо!