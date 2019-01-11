ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «БЕГЛЕЦ»

С 3 по 9 октября на территории Конаковского района проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Беглец». Оно организуется сотрудниками ОДН ОМВД России по Конаковскому району ежегодно с целью предупреждения безнадзорности подростков совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, комплексным центром социального обслуживания населения, центром социальной помощи населению.

За 9 месяцев текущего года в ОМВД России по Конаковскому району поступило 23 заявления от законных представителей по фактам самовольных уходов, из них 21 несовершеннолетний самовольно ушёл из дома, двое потерялись в лесу. Местонахождение всех их было установлено. За аналогичный период прошлого года поступило 15 заявлений.

В шести случаях самовольных уходов несовершеннолетних причиной послужили конфликты и ссоры в семье. В двух случаях несовершеннолетние не ночевали дома из-за подростковой влюбленности, одна девочка ушла из дома из-за неблагополучной обстановки в семье, где мать злоупотребляет спиртными напитками. В двух случаях несовершеннолетние заблудились в лесу, в остальных случаях - это дети, которые склонны к бродяжничеству. В период самовольных уходов несовершеннолетних у них могут проявляться те или иные формы асоциального поведения, связанные чаще всего с необходимостью приобретения продуктов питания, алкоголя, а также мелкое хищение, попрошайничество. Со временем присоединяются правонарушения, обусловленные влиянием других несовершеннолетних и взрослых с асоциальным поведением.

В нашем случае из 15 несовершеннолетних трое были привлечены к административной ответственности за употребление спиртных напитков.

Нередко в беседе с родителями возникают трудности по установлению круга общения ребенка, т.е. им неизвестно, где, с кем и как он проводит свободное время. В этих случаях сотрудникам правоохранительных органов помогают органы образования (директора, социальные педагоги, классные руководители).

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, - одно из приоритетных направлений деятельности ОДН ОМВД России по Конаковскому району, поскольку безнадзорность ребенка или его самовольный уход являются самой распространенной причиной совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.

Как рассказала начальник ОДН ОМВД России по Конаковскому району Татьяна Муравьёва, на самовольный уход подростков из дома влияют возраст и время года. Самый сложный период - весна и осень, а по возрастным особенностям более подвержены бегству подростки от 10 до 15 лет. Это сложный психологический период для ребенка по многим причинам.

Самовольные уходы совершаются, чтобы избавиться от опеки и контроля со стороны родных, от обязанностей и понуждений. Поводом для первого ухода нередко является ссора, столкновение с родителями.

Сотрудниками ОДН ОМВД России по Конаковскому району систематически анализируются причины и мотивы самовольных уходов несовершеннолетних из дома. По всем фактам о безвестном исчезновении несовершеннолетних проводятся совместные первоначальные проверочные мероприятия, принимаются решения в соответствии с действующим законодательством. По фактам самовольных уходов несовершеннолетних из дома при выявлении неблагополучной обстановки в семье родители привлекаются к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ: материалы направляются в КДН и ЗП.