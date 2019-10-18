В Тверской области с 10:00 31 октября к электроснабжению подключены дома более 3100 человек

В Тверской области продолжается работа по ликвидации последствий нарушения электроснабжения на территории региона, которое возникло в ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий. С 10:00 31 октября восстановлено электроснабжение в домах более 3100 человек. За минувшую ночь электричество было подключено 5800 жителям региона.

Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области находится на постоянном контроле Губернатора Игоря Рудени.

31 октября Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Глава региона поставил задачу повысить динамику восстановительных работ.

«Необходимо обеспечить дополнительную расстановку сил и средств, обход тех участков, где сегодня есть проблемы с подачей электроэнергии. Наша задача – максимально оперативно обнаруживать такие объекты и восстанавливать электроснабжение», – сказал Губернатор.

Особое внимание Игорь Руденя обратил на необходимость восстановления сотовой связи в населенных пунктах.

По данным на утро 31 октября электроснабжение всех социально значимых объектов обеспечено по основной схеме. Под особым контролем – коммунальная инфраструктура. Там, где проводятся работы по возобновлению энергоснабжения, подключены генераторы.

По итогам проведенной в ночь на 31 октября работы по основной сети 35 кВ подключено семь воздушных линий. Восстановлено электроснабжение шести подстанций, питающих потребителей Вышневолоцкого городского округа, Спировского, Фировского, Лихославльского районов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях 110 кВ и 35 кВ. Ведутся работы на сетях 35 кВ в Спирово, Красное Знамя, Козлово. Ночью было запитано направление Спирово-Красное Знамя.

Работы в населенных пунктах Тверской области, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. Всего задействовано более 280 бригад, около 1200 человек, 400 единиц техники. В регион дополнительно направлены линейные бригады Россетей, специализирующиеся на линиях высокого напряжения.

Игорь Руденя находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных Министерств и ведомств.

28 октября Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС провел осмотр территорий Вышневолоцкого городского округа и Бежецка, где были зафиксированы сбои в электроснабжении.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области