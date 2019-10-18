Новая лесопожарная техника поступила в Тверскую область по национальному проекту «Экология»

Верхневолжье продолжает обновлять парк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования по национальному проекту «Экология». Это один из 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

В лесопожарный центр региона поступили специальный патрульный автомобиль ЛПК, 2 колесных и 2 треловочных трактора, а также лесохозяйственное оборудование. Техника будет использоваться для патрулирования, транспортировки специалистов и противопожарного оборудования к местам тушения, а также для проведения работ по воспроизводству лесов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетным для лесной отрасли Верхневолжья является рациональное использование природных ресурсов, усиление контрольно-надзорных мероприятий в лесах.

В Тверской области ведётся целенаправленная работа по повышению качества воспроизводства и сохранения лесных массивов. В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» было направлено более 43 млн рублей, из них свыше 40 млн рублей – федеральные средства, 3,2 млн рублей – софинансирование со стороны региона.

На 36,6 млн рублей приобретено 33 единицы техники, предназначенной для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению (трактор, плуги, культиватор, кусторез и др.) и 10 единиц спецтехники для охраны лесов от пожаров (автоцистерна, малый лесопатрульный комплекс, вахтовый автомобиль квадроциклы). Ещё 6,6 млн рублей заложено на закупку техники, лесохозяйственного и другого оборудования, необходимого для работы по профилактике и оперативной ликвидации лесных пожаров.

Правительством региона уделяется особое внимание этим направлениям работы. Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Совместно с компанией «Роскосмос» ведется работа по организации системы космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области, в том числе для выявления природных пожаров. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Пресс-служба Правительства Тверской области