Игорь Руденя принял участие в открытии первого в Тверской области Центра «Мой бизнес»

31 октября Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии Центра оказания услуг «Мой бизнес», который расположен в Твери на проспекте Победы, 14. Открытие Центра «Мой бизнес» – часть реализации в Верхневолжье национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание таких структур позволит выполнить одну из ключевых задач – создание в регионе новых рабочих мест во внебюджетной сфере.

«Центр «Мой бизнес» - это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Мы перезагружаем всю систему поддержки бизнеса в нашей области. Сегодня Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов. Уверен, что полная цепочка оказания услуг, позволит предпринимателям региона стать устойчивыми экспортёрами товаров и услуг», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона ознакомился с работой Центра, посетил офисы учреждения, а также провел встречу с представителями малого бизнеса, участвующими в тренинге «Организация продаж с минимальными вложениями», проводимого в рамках реализации национального проекта.

Центр «Мой бизнес» - это единое окно предоставления государственных услуг для среднего и малого бизнеса. Новое учреждение объединило региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса.

Сотрудники Центра помогут предпринимателям подобрать актуальные меры региональной и федеральной государственной поддержки, в том числе льготные микрозаймы и кредиты, гарантии, лизинг, гранты компаниям в сфере туризма, АПК, туризма и другие, проведут консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Также в Центре предприниматели могут бесплатно воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными рабочими местами в коворкинге, конференц-залом, принять участие в разнообразных образовательных мероприятиях.

Дополнительная информация о работе Цента размещена на сайте мойбизнес69.рф.

В настоящее время в Тверской области реализуются 5 региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено более 423 млн рублей. В текущем году областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован на сумму более чем 200 млн рублей. За 9 месяцев 2019-го Фондом предоставлено 146 займов, что на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году планируется выдать 194 займа на сумму более 305 млн рублей.

Для увеличения субъектов малого и среднего бизнеса Губернатором Игорем Руденей инициировано снижение административной нагрузки на предпринимателей. На рассмотрение Законодательного собрания региона внесен законопроект, предусматривающий сокращение налога для новых малых предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения. Также в Тверской области впервые планируется ввести льготы для инвесторов – резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарко. На первом этапе планируется создать два парка в Твери - Боровлево 3 и КСК, еще один в Кимрах – Савеловский, а также экотехнопарк в Калининском районе. На втором этапе предусмотрено создание муниципальных парков в Нелидовском и Вышневолоцком городских округах, Ржеве, Бологое, Бежецке. Ещё один законопроект, направленный на развитие региональной экономики и привлечение инвестиций в Верхневолжье, предполагает введение инвестиционного налогового вычета для предприятий, зарегистрированных в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области