Учреждения культуры Тверской области примут участие в акции «Ночь искусств»

Учреждения культуры Тверской области присоединятся ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 3 ноября. В этом году акция проходит в рамках празднования Дня народного единства под девизом «Искусство объединяет».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона.

2 ноября с 17:00 до 20:00 гостей ждёт Старицкий краеведческий музей. В этот же день в выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери всех желающих приглашают на лекцию «Просто о сложном. Беседы об искусстве».

3 ноября с 19:00 вечернюю интерактивную программу для своих гостей представит Тверская областная картинная галерея: тематические экскурсии, музейно-театральная постановка, показ фильмов и программ, лекция.

В Тверской филармонии в 21:00 состоится концерт, в областном театре драмы в 17:00 — показ спектакля «Клинический случай». Тверской театр кукол в 17:00 приглашает на Спектакль «Тайна старого фонаря». После спектакля состоится творческая встреча с художественным руководителем и артистами.

В 17:00 постановку «Тартюф» представит Кимрский театр драмы, в 20:00 Тверской театр юного зрителя покажет спектакль «Русалочка».

3 ноября «Ночь искусств» пройдёт в Музее тверского быта и Кашинском краеведческом музее, 4 ноября – в Зубцовском краеведческом музее.

Пресс-служба Правительства Тверской области