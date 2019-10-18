Игорь Руденя поручил главам районов Тверской области довести до каждого потребителя информацию о восстановлении электроснабжения

30 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Рассмотрен ход работ по ликвидации последствий нарушения электроснабжения на территории региона, которое возникло в ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятных метеоусловий.

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, руководители областных Министерств, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, депутаты Законодательного Собрания региона, представители силовых структур, начальник Тверского ЦГМС Татьяна Зимина, главы районов в режиме видеоконференцсвязи.

«Главам муниципальных образований необходимо довести информацию до населения о ходе восстановительных работ. С помощью старост, руководителей населённых пунктов, сельских поселений провести поквартирный обход всех потребителей, которые сейчас находятся в зоне отключения. Это важно для того, чтобы внести ясность и, прежде всего, снять тревогу у нашего населения. О проделанной работе доложить сегодня же», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области для контроля за ситуацией находится руководство «Россети Центр».

«Организован выездной штаб для организации деятельности на месте. Мы завершили полный осмотр всех линий, определены характеры технологических нарушений. Задача, которая стоит перед энергетиками – в кратчайшие сроки завершить полное восстановление. Мы дополнительно ещё привлекли силы и средства из других субъектов Российской Федерации», - отметил Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр».

О восстановлении электроснабжения в районах, находящихся в зоне ответственности филиала «Россети Центр Тверьэнерго» доложил Манвел Мажонц.

В Лесном районе завершены работы на трёх подстанциях по 35кВ, что позволило обеспечить энергоснабжением значительную часть населённых пунктов муниципального образования. Завершены работы на воздушной линии 110 кВ Рамешки-Бежецк, подключены воздушные линии по 180 кВ и 35 кВ Кувшиново - Гречниково, 110 кВ Поречье-Сандово, восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском районе и Осташковском городском округе, стратегически значимых направлений Весьегонского, Фировского и Бологовского районов, подключена важная линия Пищалкино-Бежецк. Продолжаются работы на подстанциях, питающих электричеством населённые пункты Красное Знамя и Козлово в Спировском районе.

Электроснабжение восстановлено в Западнодвинском, Жарковском, Торопецком, Андреапольском, Оленинском, Бельском, Конаковском, Ржевском, Зубцовском, Старицком, Торжокском районах, Нелидовском городском округе. Остаются единичные заявки от потребителей Калязинского, Калининского, Кашинского, Кимрского районов.

Работы в населенных пунктах Тверской области, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. К ним привлечено 218 бригад – порядка 1000 человек и 283 единицы техники. Все социально значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников электроснабжения.

Игорь Руденя находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных Министерств и ведомств.

28 октября Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС провел осмотр территорий Вышневолоцкого городского округа и Бежецка, где были зафиксированы сбои в электроснабжении.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области