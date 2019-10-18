Игорь Руденя: необходимо контролировать подключение к электроэнергии каждого жилого дома, каждого потребителя Тверской области

30 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Главной темой стало завершение восстановления электроснабжения в ряде населенных пунктов Верхневолжья, нарушение которого возникло в ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий.

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, руководители областных Министерств, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, депутаты Законодательного Собрания региона, представители силовых структур, главы районов в режиме видеоконференцсвязи.

«Ответственные за возобновление электроснабжения структуры должны проконтролировать подключение каждого жилого дома, каждого потребителя региона», – подчеркнул Игорь Руденя.

О текущей ситуации в зоне ответственности филиала «Россети Центр Тверьэнерго» доложил Манвел Мажонц.

Полностью восстановлено электроснабжение в Западнодвинском, Жарковском, Торопецком, Андреапольском, Оленинском, Бельском, Конаковском, Ржевском, Зубцовском, Старицком районах, Нелидовском городском округе. Единичные заявки от потребителей отрабатываются в Калязинском и Калининском районах.

Продолжаются работы по устранению повреждений на линиях 110кВ и 35кВ, в том числе в Бологовском районе. Здесь были подключены три подстанции, что позволило обеспечить энергией значительную часть потребителей района. В муниципалитете в полном объеме обеспечена работа котельных.

В Лесном районе была подключена подстанция, что позволило запитать южную часть территории. Ожидается включение линии 110кВ для подачи напряжения на западную часть и в сам поселок Лесное. Также продолжается восстановление электроснабжения потребителей в Фирово и Спирово. Энергоснабжение социальных объектов обеспечивается через генераторы.

В Тверскую область привлечены дополнительно еще 28 бригад Россетей – это 116 человек, а также 30 единиц техники. Таким образом, группировка сил насчитывает больше 1 тысячи человек. Обеспечено взаимодействие с МЧС и Министерством лесного хозяйства региона.

Работы по ликвидации последствий непогоды в Тверской области ведутся с ночи 28 октября. Оперативная информация о текущей ситуации поступает Губернатору Игорю Рудене, восстановление электроснабжения находится на личном контроле главы региона.

Игорь Руденя находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных Министерств и ведомств.

28 октября Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС провел осмотр территорий Вышневолоцкого городского округа и Бежецка.

Игорь Руденя посетил Вышневолоцкую центральную районную больницу и котельную, отапливающую учреждение, также проконтролировал возобновление электроснабжения в родильном доме, осмотрел сетевой диспетчерский пункт участка оперативно-технологической службы.

В Бежецке Игорь Руденя посетил центральную районную больницу, котельную Бежецких тепловых сетей, которая была переведена с генератора на штатную схему электроснабжения около 12:00.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.