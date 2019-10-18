В селе Рождествено Калининского района открыта спортивная площадка для сдачи норм ГТО по национальному проекту «Демография»

В селе Рождествено Калининского района открылась новая спортивная площадка для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сооружение установлено при поддержке из бюджета Тверской области в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Субсидии на укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций предоставляются муниципалитетам на конкурсной основе в рамках национального проекта «Демография» и государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2021 годы. Основная цель поддержки – создание условий для реализации муниципальными спортивными школами программ спортивной подготовки спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. Одно из основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных муниципалитетах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение оборудования и инвентаря, ремонт школьных спортивных залов.

Важное для региона направление – развитие профессионального спорта. Заключено соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе между Правительством Тверской области и хоккейным клубом «Динамо-Москва». В Твери размещены две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой стал спортивный комплекс «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области