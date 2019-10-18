На поддержку многодетных семей Тверской области направят дополнительно более 23 млн рублей

В Тверской области в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» на обеспечение ежемесячных денежных выплат при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет из федерального бюджета будет дополнительно направлено 23,8 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени. В настоящее время в Верхневолжье такую выплату получают 7623 семьи.

«В программе, которая утверждена Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, Тверская область принимает активное участие. Выделение дополнительных средств со стороны Российской Федерации даст возможность улучшить положение наших многодетных семей», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Выплата предусмотрена многодетным семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной финансовой поддержки в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2019 году составляет 10710,64 рубля. В 2018 году ежемесячные выплаты получали 6208 семей, расходы на эти цели составили 910 млн рублей.

Также дополнительно 64,5 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на обеспечение ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям льготников. В настоящее время в регионе такая поддержка предоставляется 49 986 семьям.

Помощь семьям с детьми – одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области по улучшению демографической ситуации в регионе.

В сентябре Губернатором Игорем Руденей принято решение о введении в регионе четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства. Также многодетные родители будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. Также в этом году стартовала программа ежемесячных выплат беременным женщинам на обеспечение полноценного питания. С 1 октября текущего года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области