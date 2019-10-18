В Тверской области завершается восстановление электроснабжения основной сети

Игорь Руденя, открывая заседание Правительства Тверской области 29 октября, прокомментировал ситуацию с восстановлением электроснабжения в населенных пунктах региона, пострадавших от стихии в ночь с 27 на 28 октября.

В настоящее время энергетики группы «Россети» завершают восстановление энергоснабжения потребителей в Тверском регионе. Большая часть поврежденных линий основной сети, непосредственно влияющей на энергоснабжение потребителей, введена в работу. Одновременно с этим продолжается ремонт участков, выведенных из штатной схемы электроснабжения.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, компании «Россети», руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований нам удалось существенно минимизировать ситуацию с нарушением энергоснабжения районов Верхневолжья. Ущерб от урагана во многом был снижен благодаря мерам по развитию электроснабжения Тверской области, реализованными за последние годы», – отметил Игорь Руденя.

Оперативная информация о текущей ситуации поступает главе региона, восстановление электроснабжения находится на личном контроле Губернатора.

В ночь на 28 октября энергетиками восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском и Осташковском районах. В ночь на 29 октября произошло подключение важной линии Пищалкино-Бежецк. Сегодня днем восстановлены стратегически важные направления – Весьегонск, Лесное, Фирово, Бологое.

В целом основная сеть филиала «Россети Центр Тверьэнерго» стабильно функционирует, идет работа по индивидуальным заявкам в сетях 0,4 кВ, на которые энергетики оперативно реагируют. По мере проведения переключений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии.

29 октября Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

Губернатор отметил – в Тверской области для максимально быстрого возобновления энергоснабжения населенных пунктов до 1 тысячи человек усилена группировка сил.

По поручению Игоря Рудени руководители профильных ведомств лично контролируют возобновление электроснабжения на местах. Кроме того, запланировано восстановление жилых домов и социальных объектов, получивших повреждения из-за стихии.

28 октября Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС провел осмотр территорий Вышневолоцкого городского округа и Бежецка.

Игорь Руденя посетил Вышневолоцкую центральную районную больницу и котельную, отапливающую учреждение, также проконтролировал возобновление электроснабжения в родильном доме, осмотрел сетевой диспетчерский пункт участка оперативно-технологической службы. В Бежецке Игорь Руденя посетил центральную районную больницу, котельную Бежецких тепловых сетей.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения жители региона могут позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области