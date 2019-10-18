Игорь Руденя проинспектировал ход работ по восстановлению электроснабжения Бежецка

Губернатор Игорь Руденя 28 октября во время облета на вертолете МЧС территорий региона, где произошло отключение электричества, осмотрел ход работ по восстановлению сетей в Бежецке. Там и в ряде других муниципалитетов в ночь с 27 на 28 октября было нарушено энергоснабжение из-за неблагоприятных погодных условий. Участие в инспекционной поездке приняли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц.

Игорь Руденя посетил центральную районную больницу, где подача электроэнергии в штатном режиме была возобновлена около 14:00. До этого момента электричество подавалось от генератора. В настоящее время электроснабжение учреждения полностью восстановлено, идёт подключение станции скорой медицинской помощи к штатной схеме.

Котельная Бежецких тепловых сетей, которая отапливает город, была переведена с генератора на штатную схему электроснабжения около 12:00, в настоящее время выработка тепла доводится до рабочих параметров.

В Бежецком филиале Россетей Игорю Рудене доложили о работе, которая в настоящее время ведется на объектах. В районе работают шесть бригад, задействовано семь единиц техники. Задача – восстановить электроснабжение до конца сегодняшнего дня.

В целом по региону на 18:00 электроснабжение на основной сети 110 кВ восстановлено во всех муниципальных образованиях кроме Лесного и Фирово – здесь работы продолжаются. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения на распределительных сетях 10-0,4 кВ.

Ранее в ходе инспекционной поездки 28 октября Игорь Руденя посетил Вышневолоцкую центральную районную больницу и котельную, отапливающую учреждение. Во время перебоев с электричеством в больнице работал генератор, 28 октября в 11:50 было возобновлено электроснабжение.

В Вышнем Волочке Игорь Руденя проконтролировал возобновление электроснабжения в родильном доме, осмотрел сетевой диспетчерский пункт участка оперативно-технологической службы.

«Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия в работе по возобновлению электроснабжения – Россетей, областного Правительства, МЧС, сотрудники которого активно включились в работу практически с первых минут», – отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам результаты облета объектов, попавших в зону отключения.

В настоящее время в Тверской области продолжается восстановление электроснабжения населенных пунктов. Возобновлено энергоснабжение центров питания на 110 кВ Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов. Идет подключение потребителей.

Утром 28 октября глава региона провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

Губернатор также поручил обеспечить резервными генераторами социальные учреждения, обеспечить восстановление зданий, поврежденных из-за непогоды.

В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных министерств и ведомств.

Ночью в Тверской области активно устранялись аварии на линиях, сейчас работы продолжаются. На местах работают специалисты «Россети Центр», ООО «Опора», ГУ МЧС России по Тверской области. Всего задействовано свыше 120 бригад, 130 единиц специальной техники. Для скорейшего восстановления энергоснабжения в регион привлечены дополнительные силы и средства других филиалов «Россети Центр» – более 90 бригад.

Особое внимание уделено восстановлению энергоснабжения в наиболее пострадавших от стихии территориях – Вышневолоцком городском округе, Бежецком районе и других. Ночью 28 октября возобновлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском районе и Осташковском городском округе.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области.