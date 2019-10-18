Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с отключениями в ряде населенных пунктов Тверской области электроэнергии из-за стихии

28 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Рассмотрена ситуация с отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов региона в связи с неблагоприятными метеоявлениями.

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, руководители областных Министерств, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц и директор Валдайского ПМЭС - филиала ПАО ФСК ЕЭС Дмитрий Прокофьев, руководство Роспотребнадзора, представители МВД Тверской области, депутаты Законодательного Собрания региона, глава Твери Алексей Огоньков.

«Сегодня в центре нашего внимания проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов региона из-за неблагоприятных погодных условий. Задача номер один – оперативно восстановить электроснабжение. В зону отключения попали больницы, школы, детские сады, социальные учреждения - они должны быть обеспечены резервным питаниям», - сказал Игорь Руденя.

По информации руководителей ведомств, такая работа проведена. Кроме того, Игорь Руденя поручил обеспечить восстановление зданий учреждений социального сектора, поврежденных из-за непогоды.

Ночью в Тверской области активно устранялись аварии на линиях, сейчас работы продолжаются. На местах работают специалисты «Россети Центр», ООО «Опора», ГУ МЧС России по Тверской области. Всего задействовано свыше 120 бригад, 130 единиц специальной техники, порядка 500 человек. Для скорейшего восстановления энергоснабжения в регион привлечены дополнительные силы и средства других филиалов «Россети Центр».

Особое внимание уделено восстановлению энергоснабжения в наиболее пострадавших от стихии территориях – Вышневолоцком городском округе, Бежецком районе и других. Ночью 28 октября возобновлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском районе и Осташковском городском округе. В ближайшие часы планируется восстановить энергоснабжение в значительной части потребителей северо-восточных районов области.

Энергоснабжение в ряде населенных пунктов Тверской области было нарушено в ночь с 27 на 28 октября в связи с неблагоприятными метеоявлениями. О ситуации было оперативно доложено Губернатору Игорю Рудене, восстановление электроснабжения находится на личном контроле главы региона.

Игорь Руденя находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных министерств и ведомств.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС. Сообщить о сбоях можно по номеру 112. Номер горячей линии МЧС (4822) 39-09-82.