Более 5 тысяч школьников Тверской области побывали на Фестивале профессий «Билет в будущее»

В Тверской области завершился Фестиваль профессий «Билет в будущее», который за несколько дней собрал более 5000 учеников 6-11 классов из 170 школ региона. Участие в фестивале приняли работодатели, эксперты отраслевых направлений и образовательных организаций.

Современная образовательная площадка в формате профессиональных проб ориентирована на раннюю профессиональную ориентацию детей. Развитие системы профориентации на территории Верхневолжья — задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории», — считает Игорь Руденя.

Фестиваль состоялся на площадке Международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ». Для ребят прошли мини-лектории, профессиональные пробы в формате кейсовых заданий. Отдельная программа была организована для педагогов: более 500 учителей школ Верхневолжья прошли повышение квалификации в рамках фестиваля.

Работа фестиваля велась по 8 тематическим направлениям: IT и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, городская среда, туризм, новые материалы/производственные технологии.

Каждое из направлений познакомило ребят с современными профессиями и профессиями будущего. Были предложены кейсы, представляющие профессии и разные профессиональные задачи, актуальные в данных сферах: технологические, исследовательские, маркетинговые.

Пресс-служба Правительства Тверской области