Более 1300 семей Тверской области получили региональный материнский капитал в 2019 году

С начала 2019 года 1313 семей Тверской области стали получателями регионального материнского капитала. Общий объём поддержки составил более 72,2 млн рублей. Всего по данному направлению на этот год заложено порядка 100 млн рублей. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Улучшение демографической ситуации, увеличение рождаемости – одна из ключевых задач Правительства Тверской области.

«Демография сегодня выходит на первый план. Все, что делается в Тверской области и в стране, должно вести не просто к перспективам экономического развития, но и к росту численности нашего населения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на материнский «семейный» капитал за счёт областного бюджета имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.

Средства можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке,

на обеспечение инженерными коммуникациями своих домов,

на проведение ремонта, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля. Кроме того, региональный материнский капитал может быть направлен на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.

Реализовать средства (или часть средств) материнского регионального капитала можно по истечении одного года со дня рождения третьего или последующих детей, с появлением которых возникло право на данную меру социальной поддержки.

Размер регионального материнского капитала на детей, рожденных в 2019 году, составляет 63 084 рубля. На детей, рожденных в 2018 году – 61 336 рублей.

В прошлом году в Тверской области реализовано 1 719 свидетельств материнского регионального капитала. На эти цели было направлено около 92,3 млн рублей.

Поддержка семьи и детства – ключевое направление демографической политики Верхневолжья. В настоящее время на территории Тверской области действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

С 2020 года в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе - предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости), освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье»,

С 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать ещё одна мера поддержки семей с детьми, инициированная главой региона - вручение подарочных наборов для новорожденных. В составе набора 58 предметов – постельные принадлежности, одежда, средства ухода и многое другое. Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. На обеспечение новой меры поддержки семей с детьми – подарка для новорожденных – в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Весной текущего года Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Выплата предусмотрена семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеки 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – 500 тысяч рублей.