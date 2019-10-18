Государственную программу «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» обсудили в региональном Правительстве

Губернатор Игорь Руденя провел совещание о государственной программе «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы.

Одним из ключевых направлений работы Игорь Руденя назвал поддержку в Верхневолжье семей с детьми. С 2019 года она ведется в рамках национального проекта «Демография», одного из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

На реализацию мероприятий по поддержке материнства и детства с 2020 по 2022 годы в Верхневолжье предполагается направить порядка 11,9 млрд рублей. Финансирование на 2018-2019 годы составило более 4,6 млрд рублей.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени расширен пакет социальных мер для семей. В их числе – предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление многодетным мамам компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов, выплаты беременным на полноценное питание. Кроме того, к 1 сентября многодетным будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

С 1 октября 2019 года в Тверской области уже начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная главой региона – вручение подарочных наборов для новорожденных из 58 предметов. На эти цели в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Весной текущего года Правительством региона также было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита. С 2020-го молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеки 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – 500 тыс. рублей.

В госпрограмме отражены новые и уже действующие меры поддержки семей с детьми.

Это помощь в организации отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации, оплата питания школьников из семей с невысокими доходами, субсидии на жилье многодетным, ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, а также третьего и последующего детей. Будут продолжены выплаты регионального материнского капитала, компенсации на проезд беременным женщинам.

Как подчеркнул Игорь Руденя, особое внимание нужно уделять поддержке старшего поколения – ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пенсионного возраста.

Так, решением Игоря Рудени к 75-летию Победы денежную выплату дополнительно получат более 100 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели в бюджете Тверской области заложено свыше 200 млн рублей. К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, «Жители блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

С 2019 года в Тверской области реализуется федеральный проект «Старшее поколение». В рамках проекта предусмотрена диспансеризация и иммунизация пенсионеров, обучение граждан предпенсионного возраста, доставка социальным транспортом в медицинские учреждения. Также к 2022 году в Верхневолжье планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются.