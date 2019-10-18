Игорь Руденя: В Тверской области должен быть выстроен чёткий алгоритм оказания скорой медицинской помощи

Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о развитии системы скорой медицинской помощи в регионе. Были рассмотрены актуализированные «дорожные карты» по совершенствованию деятельности службы в соответствии с ранее данными главной региона поручениями.

В числе ключевых тем обсуждения - вопросы, связанные с созданием на базе Тверской станции скорой медицинской помощи Единого диспетчерского центра.

«В Тверской области должен быть выстроен чёткий алгоритм оказания скорой медицинской помощи. Требуется высокая подготовка сотрудников Единого диспетчерского центра», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В состав Единого диспетчерского центра будут включены диспетчеры по приему вызовов и по направлению бригад, врачи, пост медицинской эвакуации, а также врачебно-консультативный пост.

В декабре планируется завершение ремонта в здании, где расположится ЕДЦ, после чего – в начале следующего года, система начнёт свою работу.

В ходе совещания были проработаны вопросы, касающиеся информационного взаимодействия ЕДЦ с Центром обработки вызовов - 112, Центром медицины катастроф, диспетчерско-дежурными службами межрайонных отделений СМП, Центральными районными больница и другими структурами ведомства. Обсуждалась также схема управления вызовами скорой медицинской помощи, внедрение алгоритмов оказания скорой медицинской помощи в экстренных ситуациях с учётом опыта города Москвы.

Все принимаемые решения позволят обеспечить грамотную диспетчеризацию звонков, маршрутизацию «скорой», сократить время прибытия бригад по вызовам.

В числе мер по повышению качества работы службы — обучение сотрудников службы, ДПС и МЧС, которое стартовало в июле на базе учебного центра Областной клинической больницы. Обучение ведётся на постоянной основе и направлено на повышение эффективности оказания квалифицированной медицинской помощи и первой доврачебной помощи пострадавшим.

По словам Игоря Рудени, служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения тверского региона.