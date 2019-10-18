Конаковский краеведческий, место, где живёт память времен

Юбилей – хороший повод для встречи старых друзей, увлечённых одним делом. В минувшую субботу конаковские краеведы и любители местной истории собрались на Ленина, 21, чтобы отметить 40-летие со дня основания Конаковского краеведческого музея.

Это праздник для всех, кто любит и изучает родной край, и, конечно в первую очередь для музейных работников. Благодаря им музей стал местом встреч для краеведов, местом, где они делятся своими находками, результатами исследований. Сюда интересно приходить и людям, не столь глубоко погруженным в краеведение, ведь встречают их здесь компетентные и очень радушные сотрудники, всем сердцем любящие родной край. История малой родины, рассказанная грамотно и увлекательно, становится ближе и заставляет возвращаться сюда снова и снова.

Как правило, у каждого есть свой любимый уголок в музейной экспозиции, часто связанный с историей своей семьи или с предметом собственных исследований. Для тех, чья жизнь была связана с фаянсовым заводом, это витрины с фаянсовыми изделиями, для тех, чьи предки воевали в 1941-1945 – зал Славы, для читающей публики – литературный зал музея, где расположились предметы, принадлежавшие Я.З.Шведову, И.С.Соколову-Микитову, Ю.В.Красавину, Б.Т.Воробьёву. Никто не проходит равнодушно мимо уголка, где под уютным красным абажуром расположились круглый стол с узорчатой скатертью ручной работы и модная в 60-е годы прошлого века этажерка с фаянсовыми фигурками. Все это, включая раритетный телевизор, радиоточку и настенные тарелочки, и до передачи в музей были единым интерьером и находились в доме № 12 по улице 1-я Набережная, где жила семья Петра Зайончковского, известного жителя города, сотрудника завода и театрального деятеля. Заведующая музеем Елена Воронина и научный сотрудник Василиса Вольская-Багиян показали гостям недавно появившиеся экспонаты и новую выставку.

Все предметы, находящиеся в экспозиции и запасниках музея, собраны несколькими поколениями конаковских краеведов. Не менее важны и краеведческие знания, без которых материальные свидетельства всего лишь старые вещи. Знания не только вдыхают жизнь в экпозицию, но и становятся основой для принятия важных решений. Еще в 60-70 годы прошлого века начал свои изыскания Геннадий Лубов. Историю завода и конаковского фаянса так детально мы знаем благодаря его работе, но это не единственная тема, которая его волновала. Он записал воспоминания сотрудников госпиталя, располагавшегося в ГДК им. Воровского в Великую Отечественную. И спустя более полувека его статья стала практически единственным источником, на который могут опереться для принятия решения об установлении на здании ГДК памятной доски.

Это наследие нужно бережно сохранять и преумножать – об этом говорили собравшиеся на торжестве гости. О необходимости издать книги с материалами Г.В.Лубова, К.И.Счетчикова, которые печатались лишь в СМИ и самиздате, говорят давно и не перестают на-деяться, что это произойдет в ближайшее время.

Заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина, пришедшая поздравить сотрудников музея с праздником, пообещала Конаковскому краеведческому музею понимание и поддержку. Протоиерей отец Виктор Гуров, настоятель Ильинского храма благословил музей иконой Казанской Божией матери. Добрые слова сказали в адрес музея и его сотрудников лауреат премии губернатора Тверской области 2016 г. в сфере культуры заведующая музеем Спиридона Дрожжина (Завидово) Е.В.Павлова, житель нашего города внук поэта Дрожжина В.С.Морев, дочь основателя музея В.Д.Трубина М.В.Лола, потомственный краевед Л.Г.Ефремова (Лубова), краевед М. Семёнов и другие гости. Они назвали краеведческую деятельность работой для ума, для души и для сердца, работой, сохраняющей память времён для будущих поколений.

Ирина Вдовенко.