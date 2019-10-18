ЮИДовцы Конаковского района СОРЕВНУЮТСЯ В «ОрлёнКЕ»

Всероссийский слёт юных инспекторов движения объединил более 200 детей из 47 регионов страны. Организаторы мероприятия: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, ВДЦ «Орлёнок».

Участниками проекта стали мальчишки и девчонки 11-14 лет – победители и призёры Всероссийских и региональных конкурсов, фестивалей и соревнований по безопасному поведению на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Для участия в слёте с 7 по 27 октября в «Орлёнок» приехала 51 команда юных инспекторов движения из образовательных организаций, каждая из которых состоит из двух девочек и двух мальчиков. Наша команда «Главная дорога», 1 отряд лагеря «Стремительный»: Валя Ковалик, Настя Поспелова, Артем Царицин, Максим Бородулин.

Ребята хотят не только узнать много о безопасности на дороге, но и поделиться своим опытом с другими подростками.

Команды пройдут конкурсные испытания по направлениям «Творчество», «Спорт», «Интеллект». В туристической игре и лёгкой атлетике ребята покажут свою физическую подготовку, проявят творческие способности в конкурсе визитных карточек отрядов и продемонстрируют знания правил дорожного движения.

В течение смены на образовательных курсах «Безопасность и Я» мальчишки и девчонки пройдут практические занятия на автобусе-тренажёре, посетят тренировки по фигурному вождению велосипеда и узнают всё об оказании первой помощи.

«Подобные смены очень важны и необходимы, ведь своевременное обучение детей правилам дорожного движения является залогом их безопасности. Мы должны использовать все ресурсы и силы, чтобы научить школьников быть внимательнее и защитить себя и своих близких. В «Орлёнке» у них есть уникальная возможность усвоить эти знания через творчество, самостоятельную и командную работу», - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В финале слёта каждая команда представит проекты по пропаганде безопасности на дорогах. Лучшие разработки ребят будут размещены на федеральном портале «Дорога без опасности».

По итогам смены определят победителей слёта в индивидуальном и общекомандном зачётах. На церемонии награждения ребятам будут вручены кубки и памятные призы.