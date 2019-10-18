27 октября - День автомобилиста

Тверская обл. г. Конаково,
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E-mail: konzarya@yandex.ru
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профес-сионального праздника! Транспорт - это отрасль районного хозяйства, которая, несмотря на трудности, сохраняет свой технический потенциал. Высококвалифицированные специалисты транспортных организаций Конаковского района по-прежнему поддерживают в своей работе лучшие профессиональные традиции.
Сегодня мы высказываем самые теплые и искренние поздравления, благодарим за труд всех тех, кто обеспечивает перевозку пассажиров и грузов, кто занят на маршрутах, в автобусных парках, таксопарках. Пусть праздник даст вам новый импульс в работе, заряд бодрости и оптимизма, подарит хорошее настроение!
Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,
депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.