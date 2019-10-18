27 октября - День автомобилиста

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите искренние поздравления по случаю вашего профес-сионального праздника! Транспорт - это отрасль районного хозяйства, которая, несмотря на трудности, сохраняет свой технический потенциал. Высококвалифицированные специалисты транспортных организаций Конаковского района по-прежнему поддерживают в своей работе лучшие профессиональные традиции.

Сегодня мы высказываем самые теплые и искренние поздравления, благодарим за труд всех тех, кто обеспечивает перевозку пассажиров и грузов, кто занят на маршрутах, в автобусных парках, таксопарках. Пусть праздник даст вам новый импульс в работе, заряд бодрости и оптимизма, подарит хорошее настроение!

Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,

депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.