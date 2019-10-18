Анонс выходного дня... и не только

26 октября (суббота)

- Спектакль народного театра «Странная миссис Севидж». Начало в 17.00

(ДК им. Воровского, цена билета от 200 руб.)

- Музыкальное представление «Веселая шкатулка». Начало в 17 часов

(Дом музыки, ул. Промышленная, д. 1, цена билета от 200 руб.)

- 26-27 - чемпионат Тверской области по волейболу - зональные соревнования (женщины) (с. Дмитрова Гора)

- Художественная олимпиада «Рисунок и фаянс». Начало в 12 часов (МЦБ)

- Муниципальный фестиваль «Дарите музыку друг другу!». Начало в 14 часов (ДЦ Мокшино)

27 октября (воскресенье)

- 210 лет фаянсовому заводу. Начало в 15 часов (ДК им. Воровского, ул. Первомайская, д. 18а. Вход свободный)

- Шахматы. 6-й этап Кубка главы города Конаково. Начало в 11 часов

(шахматный клуб, ул. Гагарина, д. 29. Вход свободный)

31 октября (четверг)

- 17 областные соревнования по боксу памяти В.В.Васильковского «Кубок дружбы-2019». Начало в 12 часов. (ДЮСШ «Олимп», вход свободный).