Анонс выходного дня... и не только

posted by admin on пт, 10/25/2019 - 09:31

26 октября (суббота) 
- Спектакль народного театра «Странная миссис Севидж». Начало в 17.00
(ДК им. Воровского, цена билета от 200 руб.) 
- Музыкальное представление «Веселая шкатулка». Начало в 17 часов 
(Дом музыки, ул. Промышленная, д. 1, цена билета от 200 руб.)
- 26-27 - чемпионат Тверской области по волейболу - зональные соревнования (женщины) (с. Дмитрова Гора) 
- Художественная олимпиада «Рисунок и фаянс». Начало в 12 часов  (МЦБ) 
- Муниципальный фестиваль «Дарите музыку друг другу!». Начало в 14 часов (ДЦ Мокшино) 
27 октября (воскресенье)
- 210 лет фаянсовому заводу. Начало в 15 часов (ДК им. Воровского, ул. Первомайская, д. 18а. Вход свободный) 
- Шахматы. 6-й этап Кубка главы города Конаково. Начало в 11 часов
(шахматный клуб, ул. Гагарина, д. 29. Вход свободный)
31 октября (четверг)
- 17 областные соревнования по боксу памяти В.В.Васильковского «Кубок дружбы-2019». Начало в 12 часов.  (ДЮСШ «Олимп», вход свободный).

 

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