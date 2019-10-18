Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
26 октября (суббота)
- Спектакль народного театра «Странная миссис Севидж». Начало в 17.00
(ДК им. Воровского, цена билета от 200 руб.)
- Музыкальное представление «Веселая шкатулка». Начало в 17 часов
(Дом музыки, ул. Промышленная, д. 1, цена билета от 200 руб.)
- 26-27 - чемпионат Тверской области по волейболу - зональные соревнования (женщины) (с. Дмитрова Гора)
- Художественная олимпиада «Рисунок и фаянс». Начало в 12 часов (МЦБ)
- Муниципальный фестиваль «Дарите музыку друг другу!». Начало в 14 часов (ДЦ Мокшино)
27 октября (воскресенье)
- 210 лет фаянсовому заводу. Начало в 15 часов (ДК им. Воровского, ул. Первомайская, д. 18а. Вход свободный)
- Шахматы. 6-й этап Кубка главы города Конаково. Начало в 11 часов
(шахматный клуб, ул. Гагарина, д. 29. Вход свободный)
31 октября (четверг)
- 17 областные соревнования по боксу памяти В.В.Васильковского «Кубок дружбы-2019». Начало в 12 часов. (ДЮСШ «Олимп», вход свободный).