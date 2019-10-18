МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Здравоохранение района: населению

нужны честные и чёткие ответы



15 октября в г. Конаково состоялся выездной приём граждан членами общественного совета при министерстве здравоохранения Тверской области. Удивительно, но желающих высказаться о наболевших проблемах не нашлось! Областной общественный совет является мостом между пациентом и минздравом. В Твери эта практика налажена хорошо: население подобные приёмы посещает с энтузиазмом, проблемы действительно решаются. Выезжать в районы общественники решили недавно, и Конаково стал пилотным городом.

Приём граждан плавно перетёк в совещание с руководителями района, города и Конаковской ЦРБ. Среди участников - Олег Лобановский, глава Конаковского района, и его помощник Видади Тахмезов, Максим Ли, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково, Андрей Семёнов и Александр Карелин, депутаты городского Совета депутатов, Владимир Барышников, председатель общественного совета Конаковского района, Дмитрий Орлов, главный врач КЦРБ. Со стороны областного министерства здравоохранения были готовы выслушать о проблемах и пожеланиях Игорь Алышев, член общественной палаты Тверской области, Наталья Кузьмина, куратор общественной палаты при министерстве здравоохранения Тверской области, Вячеслав Грек, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

И раз уж население активно жалуется только в интернете, в этот день вопросы задавал глава района. Олег Владимирович отметил, что ему жалобы, связанные с медициной, поступают регулярно. Некоторые проблемы не удаётся решить годами, а людям уже нужны чёткие и честные ответы.

Одной из таких больных точек в Конаковском районе можно назвать оказание медицинской помощи в пгт. Новозавидовский, где сгорела больница. Пожар произошёл год назад, восстановлению здание 1913 года постройки не подлежит. Жители поселения уже слышали обещания о строительстве нового медицинского учреждения, но эти работы до сих пор не начались. На страницах «Зари» сообщалось о том, что качественную медицинскую помощь можно будет оказывать в Мокшино. Сейчас активно, уже с поддержкой общественного совета, будет решаться вопрос о временной маршрутизации в новое медицинское учреждение.

Затронули тему укомплектованности штата КЦРБ и практически нулевой приток новых специалистов. Поднять зарплаты самовольно власти Конаковского района не могут, как и руководитель ЦРБ не вправе менять установленные в регионе ставки на оплату труда. Условия в соседней Московской области значительно лучше, там-то многие конаковские медики и работают. Перед представителями общественного совета и членами профсоюзной организации медиков подняли вопрос об обеспечении молодых специалистов жильём.

«Конаково – не самый худший город для жизни. Но мы всё равно должны давать своим молодым специалистам дополнительный стимул здесь остаться», - подчеркнул Олег Владимирович. Жильё – одна из мер социальной поддержки, которая могла бы помочь удержать медицинских работников в родном городе. На территории города Конаково есть квартиры, которые подошли бы для социального найма медицинским работникам, но находятся они в областном ведомстве. Вопрос с их передачей на баланс нашего района не могут решить с декабря 2017 года.

Председатель общественного совета Конаковского района затронул тему нечеловеческого отношения в Конакове к умершим, а именно отсутствие в городе достойного морга. Андрей Семёнов озвучил самые распространённые жалобы и вопросы из социальных сетей. Среди них: «Почему в Конакове нет станции переливания крови?», «Почему в реанимации Конаковской ЦРБ не хватает аппаратов искусственного дыхания?».

Каждый из вопросов детально обсуждался на месте, областные гости задавали десятки дополнительных вопросов и предлагали возможные пути решения, брали на карандаш каждое сказанное слово. Для них большинство озвученных проблем не новы, схожие ситуации встречаются в Твери и других районах. Первый визит стал отличным поводом для налаживания связей. Например, принято решение, что общественный совет Конаковского района будет собирать жалобы от населения, связанные с медициной, и доводить их до представителей областного минздрава и общественной палаты.

Общественники готовы приезжать к нам снова и очень ждут рядовых жителей города, чтобы услышать о проблемах от них.

Анна Рихмайер.

Глава Конаковского района проверил

ремонт дороги Рождествено –

Юрьево-Девичье – Юрятино



16 октября рабочая группа в составе главы Конаковского района Олега Лобановского, помощника главы Конаковского района Видади Тахмезова, главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрея Лукьянова, главного технолога Тверского территориального дорожного фонда Тверской области Сергея Смирнова, представителей подрядчика, осуществляющего ремонт, проверила ремонтируемый участок по всей протяженности.

Автодорога должна быть отремонтирована на протяжении 27,4 километра. Контрактом предусмотрено проведение следующих работ: расчистка полосы отвода от деревьев и кустарника, устройство выравнивающего и верхнего слоев из щебеночно-песчано-гравийной смеси, водопропускных труб, очистка водоотводных канав, установка дорожных знаков. На момент проверки вырубка кустов выполнена на 100 процентов, выравнивающий слой уложен на 24 километрах дороги, верхний - на 20 километрах. Подрядчик заверил, что объект полностью обеспечен квалифицированными специалистами, техникой, материалами, график производства работ соблюдается. Работы начались с населенного пункта Юрятино, так как в противном случае уже отремонтированная дорога разбивалась бы большегрузным транспортом, задействованным в работе. Глава рекомендовал более тщательно следить за соблюдением технологий производства работ, чтобы ремонт осуществлялся с учетом погодных условий на высоком качественном уровне.

Олег Лобановский так прокомментировал ход поездки: подрядчик выполняет график работ, окончательно ремонт не закончен. Та часть дороги, где из-за непогоды был нарушен верхний слой, будет приведена в порядок в ближайшее время. Работаем в тесном взаимодействии с автодором и главой Юрьево-Девичьевского поселения, ход проведения ремонта под контролем.

Как отметил Андрей Лукьянов, для жителей поселения ремонт стал большим событием:

- Данный участок дороги не ремонтировался с момента введения его в эксплуатацию, а это более 30 лет назад. Как известно, у нас два пути до основных социальных объектов: паромная переправа и эта просёлочная дорога до областного центра. Переговоры с областным правительством велись долго, и вот наконец-то у жителей появится дорога, по которой можно ехать 100 километров в час.

Отметим, что раньше по этому участку, дабы не навредить автомобилю, приходилось плестись 20 - 30 км в час, теперь время проезда до Твери сократится вдвое! Андрей Николаевич лично проверяет ход работ, регулярно контролирует наличие рабочей силы и техники на объекте ремонта. Срок сдачи дороги - 10-13 ноября, потом состоится торжественное её открытие. Следующей целью главы района и главы поселения станет запуск общественного транспорта по обновлённой дороге Рождествено – Юрьево-Девичье – Юрятино.

Быстрее, выше, сильнее…



18 октября в спортивном зале средней школы деревни Вахонино прошёл муниципальный спортивный фестиваль. В нем участвовали преподаватели, воспитатели, родители и учащиеся Вахонинской средней школы, детского сада №1 д. Вахонино и средней школы №2 г. Конаково. Главный судья соревнований - Владимир Кузьмич Бредков, учитель физкультуры МБОУ д. Вахонино.

Открыла фестиваль заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова. Она пожелала взрослым и детям провести время приятно и весело, в дружеской соревновательной обстановке. Ведь целью проведения муниципального спортивного фестиваля является пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, его воспитание в любви к спорту, формирование коммуникативных навыков общения, работы в коллективе.

Первыми состязались семьи Рязанцевых (г. Конаково) и Шерстобоевых (д. Вахонино). Папы, мамы и дети вовсю старались победить в различных спортивных весёлых соревнованиях. Победила семья Рязанцевых, но проигравших здесь не было. Ведь ничто не сплачивает так детей и родителей, как общие спортивные игры.

Вторыми на старт вышли педагоги Вахонинской и Конаковской школ и детского сада д. Вахонино. Они бегали, прыгали в мешках, лазили в туннеле и передвигались по трое на лыжах. А их воспитанники вовсю «болели» за них. В упорной борьбе победила команда средней школы № 2 г. Конаково, 2 место – у средней школы д. Вахонино, 3 место – детского сада №1 д. Вахонино.

Затем соревновались родители, а за ними учащиеся этих образовательных учреждений. Среди родителей 1 место заняла команда средней школы д. Вахонино, 2 место – детского сада №1 д. Вахонино, 3 – средней школы №2 г. Конаково.

Среди учащихся 1-4 классов 1 место заняла команда средней школы д. Вахонино, 2 место – средней школы №2 г. Конаково, 3 место – вторая команда Вахонинской школы.

Среди учащихся 5 - 9 классов 1 место заняла команда Вахонинской школы, 2 место - средней школы № 2 г. Конаково, 3 место – вторая команда средней школы д. Вахонино. Все участники соревнований проявили спортивный задор и желание победить.

Людмила Кикало.