К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

78 лет назад началась битва за Москву в ходе Великой Отечественной войны

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

(Окончание. Начало в №№ 38, 40).

К рассвету первая линия обороны противника была прорвана на фронте до 12 километров и на глубину около 5 километров. К концу первого дня наступления прорыв был расширен до 25 километров. Ударные части 365-й, 379-й, 371-й стрелковых дивизий продвинулись в направлении Клина до 17 км. Освобождены Трехденево, Борщево и другие населенные пункты соседнего Клинского района.

Не прерывалось наступление и ночью. В бой вступали батальоны, отдыхавшие днем. В ночь на 7 декабря, весь этот день и 8 декабря 365-я стрелковая дивизия освободила Захарово, Владыкино, Титково, Малое Бирёво, Большое Бирёво, Вьюково и многие другие населенные пункты у южной границы конаковской зоны нашего района.

Но противник, оправившись от неожиданного и сильного удара наших войск, постепенно восстанавливал организованность, подтягивал к Клину части, снятые с других участков фронта. Однако наступательный порыв солдат и офицеров Советской армии был настолько велик, что боевые соединения продолжали успешное движение вперед. 379-я стрелковая дивизия при поддержке танкистов 8-й 9 декабря перерезала Ленинградское шоссе и освободила поселок Ямуга. Части 348-й стрелковой дивизии выбили немцев из Рогачева и совместно с 371-й стрелковой дивизией при поддержке 21-й танковой бригады освободили населенные пункты Воронино, Спас-Коркодино, Новощапово и вышли на ближние подступы к Клину. Но 12 декабря наступление 30-й армии явно застопорилось.

Командование армии проводит перегруппировку имеющихся сил и изменяет тактику наступления. Создается подвижная боевая группа в составе 8-й и 21-й танковых бригад (около ста танков), мотострелкового и мотоциклетного полков. В ее задачу входило глубокими обходами с флангов завершить окружение клинской группировки противника.

Под командованием полковника П.Г.Чанчибадзе была сформирована группа развития прорыва в составе 107-й мотострелковой и 82-й кавалерийской дивизий, 145-го отдельного танкового и 2-го и 19-го лыжных батальонов. Группа устремилась в глубокий тыл врага, нарушая его коммуникации и связи, громя штабы резервов, сея панику среди оборонявшихся частей противника.

Полосу наступления 82-й кавалерийской дивизии на рубеже Спас-Заулок – село Завидово в ночь на 13 декабря заняла свежая 363-я стрелковая дивизия полковника К.В.Свиридова.

14 декабря 30-я армия на главном направлении снова перешла в наступление. В ночь на 14 декабря части 371-й стрелковой дивизии ворвались в Клин с северо-востока. Спустя несколько часов 348-я стрелковая и 24-я кавалерийская дивизии достигли его юго-восточной окраины, а с юга к городу подходили правофланговые части 1-й ударной армии. Тем временем подвижная боевая группа сомкнула кольцо вокруг клинской группировки гитлеровцев.

К утру 15 декабря Клин был полностью очищен от противника. Клинская группировка немцев была ликвидирована, и лишь небольшой ее части удалось прорваться на запад.

В боях за Клин героический подвиг совершил младший лейтенант Н.С.Шевляков из 343-й стрелковой дивизии. Он закрыл собой амбразуру вражеского дзота и обеспечил тем самым успех атаки своего подразделения.

На правом фланге 30-й армии боевые действия разворачивались в замедленном темпе. Сказывался недостаток сил и средств этого второстепенного направления боевых действий армии.

46-я кавалерийская дивизия начала боевые действия также в 6 часов 6 декабря, когда ее сосед справа – 5-я стрелковая дивизия Калининского фронта уже целые сутки вела бои за овладение плацдармом на правом берегу Волги. Сложность задачи кавалеристов полковника Соколова состояла в том, что им пришлось начинать операцию с форсирования хотя и замерзшего, но все же крупного водного рубежа. Форсирование в целях недопущения сосредоточения сил противника на этом участке проводилось в двух направлениях: одно с участка Видогощь – Едимоново на Слободку в Старое Мелково, другое – с участка южнее Судимирок на Отроковичи – Коромыслово. Бои за овладение плацдармами и сосредоточение сил на правобережье Волги продлились 6 дней. Лишь 12 декабря части дивизии перешли в решительное наступление и освободили Отроковичи, Коромыслово, Городню и вступили в бой за Редкино.

12 декабря Ставка Верховного Главнокомандования передает дивизию и полосу ее наступления Калининскому фронту. Кавалеристы получают приказ командующего фронтом провети рейд по тылам противника. Освобождение редкинской зоны 14 – 15 декабря вместе с выходившей из боев 45-й кавалерийской дивизией завершила уже сменившая ее 5-я стрелковая дивизия Калининского фронта.

Не менее драматично развивались события в полосе наступления 185-й стрелковой дивизии. В первый день наступления 6 декабря противник оказал такое сильное сопротивление, что наступавшим на участке Вараксино - Архангельское 280-му стрелковому и на участке Елдино – Жетаково – Рябинки 1319-му стрелковому полкам дивизии удалось только сбить боевое охранение у Городища и Рябинок и лишь незначительно вклиниться в оборону противника.

В первый день наступления у деревни Рябинки совершил бессмертный подвиг сержант 1319-го полка В.В.Васильковский. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Его гибель позволила боевым товарищам решительной атакой освободить Рябинки.

Упорные бои по прорыву обороны на участке 185-й стрелковой дивизии продолжались 5 дней и ночей. И лишь 11 декабря, когда левые соседи дивизии – 379-я стрелковая дивизия и 8-я танковая бригада на направлении главного удара 30-й армии в районе поселка Ямуга вышли на линию Октябрьской железной дороги, и когда по приказу командующего армией 237-й мотострелковый полк 107-й мотострелковой дивизии из группы развития прорыва нанес по противнику фланговый удар в направлении станции Завидово, оборона немцев дрогнула, и они были вынуждены начать отступление. В этот день немецко-фашистские захватчики дивизией Виндушева был выбиты из Архангельского.

12 декабря оборона противника была окончательно прорвана уже на всем участке 185-й стрелковой дивизии, и ее полки при участии 237-го мотострелкового полка стремительно пошли вперед. За этот день были освобождены Вараксино, Демидово, Безбородово, Мокшино, Павлюково и поселок Новозавидовский. 13 декабря немцы были выбиты из Гаврилкова и при участии 363-й стрелковой дивизии из села Завидово. 14 декабря освобождены Клещёво и поселок Ворошиловский, 15 декабря – поселок Козлово. За трое суток наступления немецкие войска были отброшены почти на 20 километров. 17 декабря бои гремели уже на рубеже реки Ламы, и были отбиты у врага Павельцево, Дорино, Ивановское.

18 декабря 30-я армия в полном составе по приказу Ставки Верховного Главнокомандования переходит в подчинение командующему Клинским фронтом для развития наступления в направлении Ржева.

Завершение освобождения завидовской зоны 185-й стрелковой дивизии и 237-му мотострелковому полку, наступавшему совместно с ней вдоль Козловского шоссе на Дорино, помог ускорить глубокий рейд 363-й стрелковой дивизии и 8-й танковой бригады от Решетниково в район Курьяново – Синцово. 20 декабря вся территория Конаковского района до рубежа реки Лоби была очищена от немецко-фашистских захватчиков.

На этом боевые действия в Конаковском районе закончились, и трудящиеся получили возможность начать восстановление народного хозяйства. Они были уверены, что враг больше не вернется.

Итак, мы познакомились с ходом основных событий и действиями советских войск на территории современного Конаковского района и прилегающих к нему территориях Калининской и Московской областей в ходе оборонительной и наступательной частей Московской битвы с середины октября до 20 декабря 1941 года.

В боевых действиях по всем четырем зонам района принимали участие по меньшей мере до 100 тысяч солдат и офицеров Советской армии. О потерях в боях говорят братские могилы. Сегодня, спустя десятилетия после описываемых событий, расположения воинских захоронений несколько иные, чем в 1941 г., так как в послевоенные годы небольшие братские могилы и отдельные захоронения из глухих деревушек были перенесены в близлежащие крупные населенные пункты.

В редкинской зоне сражались воины 5-й стрелковой и 46-й кавалерийской дивизий, 21-й танковой бригады, 2-го мотострелкового, 11-го мотоциклетного, 20-го запасного полка и полка МВО. Наиболее жестокие и кровопролитные бои здесь проходили в районе Слободки, Старого Мелкова, Отроковичей и Городни. В братской могиле в Отроковичах покоится прах 84-х, в Городне - 48, в Старом Мелкове 47 воинов перечисленных соединений и отдельных частей.

Свидетелями войны в редкинской зоне является братская могила трех железнодорожников, расстрелянных немцами у платформы «Московское море», а также могила летчика, погибшего в воздушном бою в Озерках и Героя Советского Союза Шаталкина в Редкине.

Завидовская зона была местом самых напряженных и кровопролитных боев на территории района. Здесь сражались солдаты и офицеры 107-й мотострелковой, 185-й, 363-й стрелковых, 18-й и 84-й кавалерийских дивизий, 8-й, 21-й и 58-й танковых бригад, 11-го и 46-го мотоциклетных, 2-го отдельного мотострелкового, 20-го запасных полков, бригады особого назначения и полка МВО.

В братских могилах на завидовской земле нашли свой последний приют 1532 воина. В селе Завидово похоронены 501, в Новозавидовском - 849, в Веренках на Ламе - 220, в поселке Козлово - 172, в Архангельском - 120, в Вараксине - 54 и в Терехове 35 погибших солдат и офицеров.

На земле конаковской зоны непосредственных боевых действий не было, но отсюда шли в бой ударные соединения 30-й армии: 365-я, 370-я, 371-я стрелковые, 107-я мотострелковая, 62-я кавалерийская дивизии, 8-я и 21-я танковые бригады, 2-й и 19-й лыжные батальоны, 145-й танковый батальон. В медико-санитарные части и полевые госпитали, расположенные в деревнях конаковской зоны, эвакуировались с полей боев раненные солдаты и офицеры, многие из них умерли от ран и навеки остались в конаковской земле. Здесь же похоронены те, кто погиб при бомбежках тыловых объектов. Память о них хранят братские могилы в Ручьях, где покоятся 79, в Дмитровой Горе и Баранникове - по 34 солдата.

В Селихове похоронены 249 человек и в Конакове 19. Но здесь, кроме воинов, погибших в боях у южной границы завидовской зоны, покоятся и умершие от ран в госпиталях, которые действовали в Конакове и Карачарове.

Всего в конаковской земле покоится прах 2028 воинов Советской армии.

Геннадий ЛУБОВ.

1991-1992 гг.