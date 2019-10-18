Завода уже нет. Но он жив в наших сердцах

Мероприятие организовано Конаковским районным советом ветеранов и ГДК им. Воровского при поддержке администраций г. Конаково и Конаковского района, а также историко-краеведческого проекта «Зари» «Конаково. Век двадцатый».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие друзья!

Вы держите в руках не совсем обычный номер «Зари». Он содержит четырехстраничную вкладку, стилизованную под многотиражную газету «Заводская жизнь», которая печаталась на Конаковском фаянсовом заводе в советское время.

Эта вкладка посвящена нашей истории, нашему градообразующему предприятию, которому посвятили свою трудовую, и не только, жизнь тысячи жителей нашего города - Конаковскому ордена Ленина фаянсовому заводу им. М.И.Калинина (бывшая тверская фаянсовая фабрика товарищества Кузнецовых). В этом году предприятию могло бы исполниться 210 лет.

Спецвыпуск «Зари», в первую очередь, посвящен истории, и главное – людям, которые эту историю вершили. В воскресенье, 27 октября, в 15 часов в городском ДК им. Воровского пройдет праздничное мероприятие, посвященное мастерам фаянса. Мы обязательно соберемся вместе и вспомним то время, когда мы были моложе и верили в свой завод.

Из числа последних руководителей хочется вспомнить таких директоров, как Виктор Васильевич Голубев, Виктор Ильич Буров и Владимир Владиславович Стрешнев – они многое делали для процветания предприятия, а при В. Стрешневе предприятие получило толчок к развитию в новых экономических условиях. Жаль, что последовавшие за ним директора, люди, как говорится, нездешние, не смогли, а может, и не захотели вытащить предприятие из той трясины, в которую его засасывало. Да и времена уже были другие. К сожалению, в 21 веке заводу не нашлось места...

Нельзя не вспомнить и тех руководителей рангом поменьше, которые были настоящими патриотами фаянсового завода. Это главный инженер А.С.Нечаев, коммерческий директор П.А.Подгорный, финансовый директор Г.С.Савельева, начальник ОТК Т.Е.Дорошенко, заместители директора А.Я.Лихотников и М.А. Овечкин, начальники цехов: обжига - А.И.Белякова, живописного - А.П.Игнатьева, начальник ЦЗЛ В. Бабина и ОПП - Т.С.Лапа, главный технолог А.А.Ходина, председатель профкома Т.Л.Карева и многие-многие другие.

Ну и, конечно, обязательно надо вспомнить элиту предприятия - художников заводской художественной лаборатории, таких, как Н.А.Коковихин и В.А.Сергеев, В.В.Семенов и В.П.Шинкаренко, В.И. и Г.И. Беляковы, Ш. Шуквани, О.П.Гагнидзе и Г.Г.Вебер, П. Новоселов и О.И.Орлова, А.А.Казанков и многие-многие другие. Кого-то давно нет с нами, кто-то по-прежнему продолжает творить...

А культурная, спортивная и общественная жизнь? Спорт на предприятии в разные времена двигали А. Кислов, П. Кирьянов, В. Краснов, В. Богачев, А. Бацких, Н. Краснов, В.А.Рыбакова, С.В.Рязанов. Очагом культуры - ДК им. Воровского долгое время руководила заслуженный работник культуры России Р.Н.Смирнова. С 1937 года, когда построили наш Дворец культуры, вся культурная жизнь кипела там, он стал преемником рабочего клуба в Потураевском замке (ныне там расположен СТК РОСТО). В ДК работали различные кружки и творческие коллективы, народный театр с богатейшей историей. Все праздники заводчане отмечали там же. А народный академический хор А.И.Цветкова! Сколько славы он принес заводу и городу. Как гремели имена В.М.Мартынова и А.А.Павлова! Нет, не зря Дворец культуры называли еще одним цехом завода. Добавим, что и в строительстве кинотеатра «Россия» в начале 60-х ЗиК тоже принимал активное участие, ведь на тот момент в городе других предприятий, которые могли потянуть эти затраты, просто не было.

А ведь, помимо производства и культурного очага, была разветвленная сеть социальных объектов: заводские детские школы, жилой фонд (где получали квартиры заводчане) со своим коммунальным хозяйством (А.В.Сажко). Это была своя жизнь, в которой участвовали, которую проживали тысячи жителей на-шего города.

В завершение хочется сказать, что приходилось не раз слышать: зачем, мол, отмечать очередную годовщину завода, которого нет? Нет ли здесь определенного цинизма? Таким людям хочется ответить: да, завод разрушен, но мы сегодня говорим не о стенах. Мы собираемся в нашем старом и уютном заводском ДК, чтобы вспомнить свою молодость и еще раз напомнить поколению, которое выросло после нас, что был такой завод, и если бы не он, не было бы и нашего города и всего того, что мы любим.



ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ



Геннадий Владимирович Лубов – конаковский краевед. Он долгое время работал на Конаковском фаянсовом заводе. За свою жизнь собрал большой объем уникальных материалов о заводе, городе и районе. Все конаковцы его прекрасно помнят. И в «Заре» еще не раз будут опубликованы его материалы о прошлом нашей малой родины.

Родился 31 мая 1924 года в селе Кузнецово Тверской губернии. Родители его всю свою жизнь отдали фаянсовому заводу. Отец Владимир Гаврилович Лубов долгие годы работал главным механиком завода. По его стопам пошли и два его сына – Геннадий и Виктор. После окончания школы Геннадий уехал в Калининский индустриальный техникум учиться на механика, чтобы продолжить профессию отца. Но учение прервала Великая Отечественная война. Пришлось эвакуироваться вместе с родителями на Урал, где начал трудовую деятельность по восстановлению завода. В феврале 1942 года ушёл в армию. Окончил артиллерийское училище, участвовал в боях в составе II Украинского фронта. Награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды и многими медалями.

После демобилизации завершил учёбу, вернулся на фаянсовый завод и до конца трудовой деятельности прошёл путь от механика цеха до заместителя директора завода по экономическим вопросам. В 60-х годах по долгу службы заинтересовался вопросами истории завода и города. С этого начинается краеведческая работа. В результате проведённых поисков исторических документов и литературных источников сделаны многие публикации в местной печати и в центральных журналах и газетах о достопримечательностях города, об истории фаянсового завода, о творчестве художников художественной лаборатории завода.

Им написана вступительная статья к главе «Конаковский район» во «Всесоюзной книге памяти». Входит в число создателей местного краеведческого музея. Принимал деятельное участие в создании музея школы № 6 и музея фаянсового завода. Многочисленные краеведческие публикации Г.В.Лубова долгое время были единственными источниками информации для изучения истории города и завода. Это особенно важно отметить, потому как в годы Великой Отечественной войны архив города пропал во время эвакуации. 21 марта 2002 года Г.В.Лубов умер.

Еще при жизни он подготовил и систематизировал материал для своей большой книги, которую еще только предстоит издать потомкам. В канун 90-летия Конаковского района, когда переиздаются труды наших краеведов, издание такой книги тоже могло бы стать прекрасным подарком. Сам автор еще тогда писал:

«О городе Конаково написано и сказано немало: художественные книги, научные монографии, справочные издания, торговые проспекты и каталоги, газетные публикации, документы государственных архивов, документальные фильмы и даже первый советский цветной художественный фильм «Груня Корнакова» освещают отдельные события, связанные с жизнью и деятельностью людей, которые делали и делают сейчас историю населённого пункта, ставшего местом родительского дома десятков тысяч конаковцев. В своей книге я хочу глубже понять диалектику развития и роста города. На базе современных материалов уточнить политические и экономические основы деятельности его жителей. И в результате рассеять некоторые заблуждения, возникшие вследствие поверхностного анализа отрывочных исторических фактов, и даже безосновательные домыслы о характере производственных отношений в деятельности одного из первых в России фаянсовых предприятий. Это необходимо сделать потому, что данное предприятие в своё время стало и на протяжении более полутора веков оставалось главной силой, побуждающей населённый пункт к росту...».



В ОСКОЛКАХ БЫЛОЙ СЛАВЫ…

В более чем двухвековой истории Конаковского фаянсового завода, давшего жизнь нашему городу и на долгое время определившего менталитет его жителей, бывало всякое. Выживший в революционных передрягах, избежавший гибели в страшное военное время, расцветший в период «развитого социализма», он сопротивлялся «лихим девяностым» и, так и не вписавшись в рынок, сгинул уже в середине нулевых. Этот рассказ основан на многих источниках, сведения из которых были скомпилированы на сайте «Конаковский уезд». Его мы и предлагаем вашему вниманию (в сокращении и небольшой редактуре).



Сдадим в аренду

История производства художественного фаянса в Тверской губернии началась в начале XIX века, когда местный помещик Федор Леонтьевич Карабанов, дабы поправить свои финансовые дела, отдал в аренду на 20 лет двести десятин леса близ ныне не существующей деревни Домкино, расположенной на южной границе бывшего Корчевского уезда.

Тот факт, что даже крупные помещики были вынуждены сдавать принадлежавшие им угодья в аренду предпринимателям, вполне объясним: Корчевской уезд всегда страдал от бедности почвы, поэтому испокон веков его жители посвящали себя охоте, ремеслу (плотницкому искусству, сапожному делу - отсюда взяла начало ставшая позже известной обувная фабрика в г. Кимры), а многие подавались на сезонные работы в Москву, откуда возвращались только на зиму. Двести лет назад, как и сегодня, жители Тверской губернии ездили на заработки в Москву.

У истоков стояли

немецкие аптекари

Вот и земли близ деревни Домкино приглянулись тверскому аптекарю немецкого происхождения Фридриху-Христиану Бриннеру, заключившему с Карабановым контракт на 20 лет аренды участка за 7 тысяч рублей. В те времена производить изделия из фарфора в России считалось весьма выгодным делом. Известно, что первые фарфоровые изделия привезли в Россию из Германии. На арендованной близ Домкино земле Бриннер организовал маленькое кустарное предприятие: пятнадцать мастеровых на обычных гончарных кругах вытачивали посуду и обжигали её в земляных печах. В те времена фарфоровая посуда хоть и пользовалась растущим спросом, но вследствие кустарного производства была низкого качества, да и с художественной точки зрения оставляла желать лучшего. Фабрика почти не приносила дохода, так что спустя всего год после покупки земли Бриннер охладел к своему делу и в 1810 году перепродал землю и фабрику за те же деньги своему коллеге, тоже аптекарю немецкого происхождения Андрею Яковлевичу Ауэрбаху.

Новый владелец быстро наладил нормальное современное производство. Он ушел от земляных печей, в которых обжигали посуду, и занялся строительством более производительных горнов для обжига готовых изделий, а также сделал ставку на производство различных пузырьков, в которые разливались лекарства (аптекарь все-таки). Через пять лет на фабрике Ауэрбаха работали уже два мастера, 26 рабочих, 56 «черноработцев» и 18 женщин. А на территории фабрики за это же время построили 33 огромных деревянных корпуса «для разных мастерских с машинами, инструментами и прочим». К первой трети XIX века фабрика Ауэрбаха обретает сначала всероссийскую, а затем и мировую известность. В 1829 г. на Первой публичной выставке русских мануфактур завод Ауэрбаха был удостоен серебряной медали, а двумя годами позже - и золотой. С 1830 года завод получает право ставить на свои изделия герб Российской империи. Заводу поступают заказы от Императорского двора. Еще задолго до своего триумфа, в 1811 году, Ауэрбах пытался убедить императора поддержать зарождавшуюся фарфоровую отрасль и высочайше запретить ввоз иностранной посуды. В начале 19 века тема импортозамещения и запрета на ввоз западной продукции тоже была актуальна.

Однако в 1829 году заканчивается 20-летний срок аренды земель, на которых расположился его процветающий завод. Наследники помещика Карабанова наотрез отказываются продлить договор аренды и требуют от промышленника немедленно вернуть землю, а все движимое имущество «вывесть куда заблагорассудит». Помещик полагал, что тот не сможет перевезти предприятие и вынужден будет оставить завод, который и достанется ему задаром.

Переезд в Кузнецово

Но план не сработал. Предвидя такой поворот событий, Ауэрбах заранее подыскал новую площадку под производственные помещения и с немецкой педантичностью, постепенно, за четыре года, перевез туда весь завод – с фабричным имуществом, семьями мастеровых, разобранными избами и готовой продукцией. Новым местом стало не известное тогда никому сельцо Кузнецово, которое впоследствии получило имя Конаково. Сельцо располагалось на берегу речушки Донховки, недалеко от впадения её в Волгу.

После того, как фабрика Ауэрбаха начала выдавать продукцию уже на новом месте, маленькое село Кузнецово пережило настоящий экономический подъем. Сюда стали поступать деньги от продажи аэурбаховского фаянса, который пользовался огромным спросом в России и далеко за ее пределами. Воодушевленный Ауэрбах наращивал обороты. В середине 1840-х, когда Андрей Яковлевич скончался, его фабрика насчитывала 175 постоянных наёмных рабочих, а изделия ауэрбаховского фаянса, украшенные великолепной ручной росписью и модным в то время печатным рисунком, продавались по всей Европе. Благодаря расширению производства на ауэрбаховской фабрике стремительно росло и население Кузнецово. Известно, что каждое новое рабочее место, созданное в сфере материального производства, позволяет создать еще три новых в обслуживающих отраслях.

На заре времен

кузнецовских…



Во второй половине XIX века для завода наступили тяжелые времена. Во-первых, отмена крепостного права лишила российских промышленников постоянной и почти бесплатной рабочей силы. Почти одновременно с этим были отменены таможенные тарифы на ввоз фарфора и фаянса из-за границы.

Главным конкурентом Ауэрбаха на рынке «народного фаянса» был купец Матвей Кузнецов, наследник знаменитой династии «фарфоровых королей» Кузнецовых. Сидор Кузнецов, отец будущего владельца нашего завода, был человеком выдающимся. Чрезвычайно набожный, он строил новые заводы прежде всего там, где существовали крупные общины старообрядцев – чтобы обеспечить единоверцев работой. В 1846 году у него родился сын Матвей, которому и предстояло унаследовать семейное предприятие. Его, по достижении нужного возраста, как единственного наследника и отправили учиться делу в Ригу.

В январе 1864 года Сидор Терентьевич скончался. По смерти отца Матвей немедленно вступил в управление своими делами и по традиции начал расширять бизнес. Первым же его приобретением стал Ауэрбаховский завод, на который Матвей Кузнецов уже давно положил глаз. Кстати, то обстоятельство, что купец Кузнецов купил фаянсовую фабрику Ауэрбаха в селе Кузнецово, – не более чем совпадение. Вопреки распространённому мнению, село Кузнецово не было связано с именем купца Кузнецова. Просто здесь было распространено кузнечное ремесло.

Матвей Кузнецов, став собственником Ауэрбаховского завода, засучил рукава и принялся за дело. Считалось, что новый владелец проявил уважение к бывшим владельцам завода: на протяжении еще нескольких лет после покупки предприятия М.С.Кузнецов клеймил посуду, изготавливавшуюся по прежним формам, клеймом с имперским орлом и надписью «Быв.Ауэрбахъ». Но, скорее всего, новый владелец попросту решил не терять клиентуру из числа поклонников старого бренда: когда еще его новый завод обретёт собственное звучание? Однако завод «зазвучал» быстро.

А доходы растут

Внедрение технических новшеств приносило Матвею Кузнецову повышенные доходы. К 1870-м годам с развитием сети железных дорог в России вдвое подорожали дрова - в то время единственное топливо, на котором работали фарфоровые и фаянсовые предприятия страны и которое также использовали в паровозах. Кузнецовский завод, окруженный торфяниками, одним из первых в России перешел на новое, более дешевое и стабильное топливо. Для крестьян из окрестных деревень открылся новый фронт работ: добыча торфа. В летний сезон это было единственным заработком. В 1890-е годы агенты Кузнецова рассчитали, что рязанская глина будет обходиться в два раза дешевле украинской, и взяли её добычу под свой контроль.

Не менее передовые технологии Кузнецов использовал и в социальной сфере - в частности, в организации быта своих работников. При нём служащих и рабочих перевели на новые тарифы, питейные заведения были удалены от заводов, для рабочих строили новые дома, больницы, школы и библиотеки, а также храмы (религиозность рабочих укрепляла производственную дисциплину). Для нерадивых существовали штрафы: за испорченный инструмент, за опоздания, за пререкания со смотрителем или управляющим. От «неудобных» избавлялись оригинально: каждый год перед пасхой всех рабочих поголовно рассчитывали, а после праздников начинался новый прием на работу. Так что нерадивые без обременительных объяснений оставались за воротами завода.

Слава лучшей

российской марки

В 1882 году Кузнецов принял участие во Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве. Потратившись на постройку павильона, где демонстрировалась его продукция, он еще и безвозмездно оказал услуги по украшению главного Императорского павильона. За это Матвей Сидорович удостоился чести быть представленным Александру III. Фабрикант воспользовался случаем, чтобы поднести императрице Марии Федоровне очень понравившийся ей фарфоровый чайный сервиз. За оказанные услуги ему были объявлены две высочайшие благодарности, а в 1883 году за полезную деятельность на поприще фарфоровой промышленности Матвей Кузнецов был награжден орденом Святого Станислава III степени. Заручившись милостью Двора, Кузнецов продолжил дело своего предшественника по «выживанию» иностранных конкурентов с российского рынка. В итоге были введены высокие заградительные таможенные пошлины на ввоз английского фарфора и фаянса. За десять лет после создания первого в России фарфоро-фаянсового холдинга, «Товарищества М.С.Кузнецова», пошлины выросли вдвое, а Кузнецов стал фактически монополистом. Постепенно фаянс и фарфор из России стали одной из важных статей экспорта, а также неотъемлемой частью национального искусства. В итоге в новый век Кузнецов вступил в качестве самого маститого производителя фарфоро-фаянсовых изделий в России и в 1902 году получил звание поставщика императорского двора.

Смутьянов – простить.

Но только один раз

То, что выбор сделан правильно и «Товарищество М.С.Кузнецова» крепко стоит на ногах, подтвердилось во время революции 1905 года. Рабочие на рижской фабрике попытались бастовать, но зачинщики тут же были арестованы. Дело из-за отсутствия опытных мастеров могло понести серьезный урон. И тогда жена Кузнецова-младшего, управлявшего фабрикой, отправилась к местному губернатору и добилась освобождения мастеров. После этого как истинный член кузнецовской семьи она собрала матерей и жен освобожденных рабочих и предупредила, что в следующий раз выручать их кормильцев из тюрьмы не будет. Впредь никаких революционных выступлений на фабрике не происходило.

Небезызвестный Порфирий Петрович Конаков родился в селе Кузнецово и начал трудовую деятельность на фаянсовой фабрике. За вольнодумство перед пасхой его принудили уволиться. Конаков переехал в Ригу, устроился на фаянсовую фабрику, там приобщился к революционному движению и стал профессиональным революционером. Считается, что он был и среди тех мастеров, за которых хлопотала невестка Матвея Кузнецова. В 1906 году Порфирий Конаков оказался одним из руководителей восстания моряков в Кронштадте. Заступиться в этот раз было некому, и Конакова судил военно-полевой трибунал. Его расстреляли 7 августа 1906 года. Однако город потом его именем назвали.

Завод преображал

жизнь



Новые условия производства, появление более производительных машин и более тонких технологических операций повысили требования к уровню грамотности и квалификации рабочих. Поэтому по распоряжению Кузнецова при фабричном поселке построили школу, «начальное училище М.С.Кузнецова», которое состояло из восьми классных помещений. Обучение продолжалось 4 года и было бесплатным; число учащихся доходило до 190 человек. В основном это были дети служащих и рабочих фабрики, а при наличии свободных мест принимались и крестьянские дети окрестных деревень.

Уделяли внимание и решению жилищного вопроса. Рабочие жили в 13 восьми- и шестнадцатиквартирных фабричных флигелях и в 105 собственных домах. Помимо школы, в с. Кузнецово имелись больница, в которой работали врач, два фельдшера и санитарка, почтовая контора со сберегательной кассой, молочная лавка и харчевня. При училище была открыта библиотека, в которой по вечерам велись занятия с подростками 14 - 15 лет, работавшими на фабрике. Чтобы фабричные рабочие занимались земледелием, Кузнецов выделял под постройку земельные наделы. Чуть позже, когда село стало разрастаться, здесь начали строить многоквартирные дома, так называемые «грунты». Кузнецов добился постройки в селе двух церквей – деревянной для православных и каменной для старообрядцев.

В Кузнецове стала развиваться культурная жизнь. В 1908 году при фабрике создается «Кружок любителей драматического искусства», который положил начало на долгие годы народному театру. Руководил им в то далекое время главный бухгалтер фабрики Николай Иванович Тулупов. Представления кружком давались 1 - 2 раза в месяц. Перед спектаклем, в антрактах и после окончания в фойе устраивались танцы под духовой оркестр, который для этого специально приглашали из Корчевы. В 1912 году в Кузнецове открывается «Электротеатр Кинематограф» на 350 мест. Это здание сохранилось до наших дней - оно известно как спортивно-технический клуб ДОСААФ. Благодаря всем этим новшествам к 1913 году Кузнецово, заштатное село в мало кому известном Корчевском уезде, вошел в сотню крупнейших промышленных центров России.

Следуя семейной традиции, Кузнецов скрупулезно подготовил переход бизнеса в руки наследников. Империя «королей русского фарфора» строилась прежде всего на семейных отношениях. Только благодаря этому она и просуществовала так долго. В 1911 году Матвея Кузнецова не стало. Он не дожил буквально двух лет до настоящего триумфа фабрики, когда численность ее рабочих достигала 2 тысяч, а выпуск фарфоровой, фаянсовой посуды и майолики превысил планку в 7 миллионов изделий. Кто мог знать, что спустя всего четыре года, в 1917 году, все это великолепие, сложнейший бизнес, создававшийся четырьмя поколениями семьи Кузнецовых, рухнет?

Мы наш, мы новый

мир построим…



После прихода к власти большевиков все частные, коммерческие и акционерные общества были упразднены. Перестало существовать и «Товарищество М.С.Кузнецова». Его старшего сына, директора фабрики в Дулёво, вызвали в рабочий комитет. Кузнецову и его семье было предложено в течение двух часов оставить свой дом, фабрику и покинуть Дулёво. Кучер отвез хозяина на станцию Дрезна, откуда они поездом отбыли в Москву. Больше С.М.Кузнецова на заводе не видели. В конце 1917 года в Дулево приехал его сын Борис, но его никто за хозяина не признал. Походил он по заводу и убрался восвояси.

Кузнецовы потеряли все свои заводы в России и на Украине. В собственности осталась только рижская фабрика в ставшей независимой Латвии. Но в 1940 году советская власть пришла и в Прибалтику. К тому времени один из сыновей Матвея Сидоровича, Георгий, был сослан на Колыму и сгинул там без вести. Остальные Кузнецовы после прихода советской власти в Ригу остались трудиться на собственной фабрике рядовыми служащими. Поэтому во время немецкой оккупации они не стали ждать третьего пришествия советской власти и уехали на Запад.

Заводы бывшего товарищества при большевиках пережили непростые времена, но, восстановленные после гражданской войны и разрухи, выпускали все тот же кузнецовский фарфор и фаянс с добавлением в ассортимент агитационного фарфора и посуды с ликами вождей. Запаса прочности, заложенного Матвеем Кузнецовым, хватило не на один десяток лет. Декретом Совета народных комиссаров от 28 июня 1918 года Кузнецовская фабрика перешла государству и получила наименование «Государственная фарфоро-фаянсовая фабрика». Первым ее директором стал Н.И.Тулупов – тот самый бухгалтер, который создал на фабрике первый театральный кружок. В том году на заводе работали 1297 человек, выпускалась хозяйственная посуда, кроме того - изоляторы, предметы ухода за ранеными. Разруха, которая охватила страну после гражданской войны, не миновала и Кузнецовскую фабрику: объемов выпуска 1913 года она достигнет только в 1928 году. 8 сентября 1923 г. заводу присваивается имя «всесоюзного старосты» М.И.Калинина.

Откуда взялся город

Конаков?



В 1929 году объявили конкурс на новое название для села Кузнецово. Считалось, что село не должно ассоциироваться с личностью фабриканта Матвея Кузнецова, буржуя и эксплуататора (хотя село называлось Кузнецово задолго до его появления). В результате конкурса было выбрано предложение работницы фабрики Марии Илютиной назвать поселок в честь революционера П.П.Конакова, родная сестра которого Клавдия Конакова была первым председателем поселкового Совета. 26 февраля 1930 года УИК СССР постановил: «Рабочий поселок Кузнецово и Кузнецовский район Кимрского округа Московской области переименовать: первый – в рабочий поселок Конаково, а второй – в район Конаковский». Еще позже Конаковский район вошел в состав Калининской (ныне Тверской) области, созданной в 1935 году. В 1937 году поселок приобрел статус города, и его название стало - Конаков (так называли Конаково вплоть до начала 60-х годов). Революционер был родом из уважаемой семьи мастеров фаянса, настоящей трудовой династии, потомки которой до сих пор проживают в городе.

Идет война

священная



Военные годы стали суровым испытанием для предприятия и его работников. Враг не дошел до города, где располагался завод, всего каких-то 20 километров. Предприятие, которое не успели до конца эвакуировать, было подготовлено к взрыву. О военном лихолетье и как оно отозвалось на работе завода, мы подробнее расскажем в следующих публикациях: у нас готов прекрасный материал с продолжением нашего конаковского краеведа Г. Лубова о работе предприятия в предвоенные, военные и послевоенные годы. А сейчас – небольшой отрывок из его работы:

«Враг рвался к Москве. Наркомат принимает решение о перебазировании части заводского оборудования на Урал, где должен быть развернут завод-дубль. 24 сентября был обнародован список рабочих, инженерно-технических работников и служащих, отправляемых на восток. 30 сентября началась битва за Москву, но коллектив завода продолжал работу, в октябре фашисты ворвались в г. Калинин. На следующий день проводится эвакуация рабочих, служащих и членов их семей на стройку нового завода - в г. Уфу. Руководил эвакуацией мой отец В.Г.Лубов. 21 октября начинается остановка производства. 15 ноября в полосе между Московским морем и г. Клином начала наступление танковая группа немцев. Руководство завода 16, 17 и 18 ноября отдает приказы о завершении эвакуации. На завод-дубль уезжает директор П.Ф.Доценко, остается его заместитель А.С.Вьюков, на плечи которого легла серьезная ответственность: в случае прямой угрозы оккупации - уничтожить завод. Саперы получили задание - заминировать всю конаковскую фарфоро-фаянсовую фабрику и взорвать по приказу Военного Совета армии, если немцы ворвутся в город Конаково. Станки и все ценное было уже эвакуировано. Было заложено 150 зарядов из толовых шашек, каждый заряд по 15 - 20 кг. Как жаль было взрывать! В одном здании на втором этаже был склад-музей выпущенной фабрикой продукции. Но в декабре наши войска перешли в наступление, немцев погнали, и когда был освобожден город Калинин, был получен приказ: фабрику разминировать, всю взрывчатку - тол - использовать по назначению в наступательных операциях, что с радостью и было сделано. 16 декабря А.С.Вьюков издаст по заводу приказ, который начинается словами: «В связи с устранением военной опасности...». В конце декабря 1941 года коллектив завода начинает трудную борьбу за восстановление производства.

Расцвет завода в эпоху

развитого социализма...

В послевоенное время, после длительного периода восстановления народного хозяйства, в 60-е годы, Конаково начинает бурно развиваться. Здесь разворачивается всесоюзная стройка - на берегу Волги возводят Конаковскую ГРЭС, которая станет главным градообразующим предприятием. На другой стороне Донховки возникает новый посёлок строителей. В конце 60-х посёлок обрастает хрущевскими пятиэтажками, строятся детские сады и больницы - посёлок становится постоянным, и главная автобусная остановка в этой части города так и называется - «Постоянный посёлок». .

Население города стремительно растёт, среди новосёлов большим спросом пользуются мебель и предметы интерьера. Завод им. Калинина перестраивает своё производство, на нем проводится масштабная реконструкция. Производство переходит на выпуск ширпотреба: тарелок, маслёнок, штофов и суповых наборов. Недорогие, яркие и разнообразные, эти изделия были идеальным подарком, запоминающимся сувениром и важной деталью домашнего интерьера. Слава о конаковском фаянсе гремит на весь мир - в десятки стран отправляется на экспорт конаковская продукция. Недорогие, нарядные и практичные изделия считаются выгодным приобретением. Многомиллионные тиражи изделий приводят к тому, что тарелку с маркировкой «ЗиК» на донышке можно встретить в любом городе, в любой республике СССР. В 80-е годы на предприятии работают 5500 - 6000 тысяч человек. Это оказывается самым крупным по численности работников предприятием Конаковского района.

…и его закат

в «новые времена»

С началом перестройки в страну хлынул поток дешёвого зарубежного ширпотреба, в том числе китайского. Продукция ЗиК становится невостребованной. В 1992 году по решению Тверского комитета по управлению имуществом было создано АООТ «Конаковский фаянсовый завод». В 1996 году оно стало ОАО. Однако смена формы собственности не помогала - объемы продаж и выпуска продукции продолжали катастрофически падать. Во второй половине 90-х в подземных переходах Москвы можно было встретить работников завода, пытавшихся сбыть продукцию своего предприятия, чтобы заработать хоть сколько-то денег: зарплату на ЗиК стали выдавать натурой: тарелками и сервизами.

К 1997 году объемы производства ЗиК снизились в три раза. На заводе остались работать около 2000 работников. Завод освободился от разорительной «социалки», передав ее муниципальным властям. Начались перебои с поставкой основного сырья - специальной белой глины, которую везли из Украины. Более дешевое сырье нашли в России, но оно оказалось и менее качественным.

Гибель завода



В 2001 году начались массовые сокращения и задержки зарплаты, и 15 августа 2006 года ОАО «Конаковский фаянсовый завод» подало заявление в Арбитражный суд Тверской области о признании его банкротом в связи с отсутствием денежных средств на счетах, недостаточностью имущества и убыточностью основной деятельности, невыплатой налогов и отсутствием возможности удовлетворить требования кредиторов. Суд признал предприятие банкротом. В этот момент общая балансовая стоимость завода была чуть меньше 100 млн. рублей, долги по зарплате составляли 21 млн. рублей. Все активы завода были поделены между несколькими фирмами. Единственным ликвидным активом, на котором стоял завод, оставалась земля, на которой он стоит - 18,65 гектара на берегу реки в центре Конакова. За год до 200-летия завода прошли торги по продаже зданий и земельного участка под заводом. И здания, и земля ушли по смешным ценам.

После 2006 года начался процесс «распиливания» погибшего предприятия, на котором было прекращено всякое производство. Оборудование растащили, офисы управления сдали в аренду, и даже уникальные заводские цеха - краснокирпичные корпуса, типичный образец «промышленного модерна» рубежа XIX-XX веков, площадью более 100 тыс. кв. метров, как оказалось, никого не интересовали.

В течение последующих нескольких лет завод оказался полностью разрушенным. Мародёры растащили всё, что могли. Нет даже окон. Не заделаны проломы в стенах, через которые выносилось оборудование. На месте поточных линий «Тюрингия», гордости завода, осталась пустота. Исчезли все конвейеры. В цехе обжига - тьма и горы мусора. Кое-где умудрились выковырять даже рельсы для вагонеток. Формовочный цех и вовсе снесен…

Незаживающая рана

в наших сердцах



Закрытие завода стало, без сомнений, самой серьезной коллективной травмой для жителей Конакова. Они до сих пор не оправились от нее. О заводе имени Калинина здесь говорят по сей день так, словно он продолжает работать. Выставка конаковского фаянса в местной библиотеке никогда не пустует - бывшие художники, работавшие на росписи конаковской посуды, приходят сюда на встречи со своими коллегами. В любом разговоре с местными старожилами беседа рано или поздно свернет к судьбе фаянсового завода – эта кровоточащая рана и не собирается зарастать. Люди чувствуют себя обманутыми, ограбленными и униженными из-за той участи, которой был подвергнут их завод, где проработали несколько поколений конаковцев. Впрочем, в появляющихся то тут, то там на конаковской земле элитных гостиницах и коттеджных посёлках можно увидеть витрины с фаянсовыми фигурками, отдалённо напоминающими знаменитую продукцию ЗиК. Несколько художников и мастеров уже закрытого завода попытались сохранить хоть часть былого производства, забрав себе несколько старых форм, а также не изменившиеся за 200 лет технологии ручного изготовления, росписи и обжига фаянса. Каталог их продукции можно найти на сайте компании «Конаковский фаянс».

Не так давно телекомпания «Мир» посвятила деятельности этих «последних из могикан» специальный сюжет, в котором со свойственным государственному телевидению оптимизмом назвали это возрождением производства Кузнецовского завода. И правда, на немногочисленных изделиях, выполненных из старых форм, нынешние энтузиасты по-прежнему ставят последнее клеймо ЗиК. Правда, в отличие от Матвея Кузнецова, не добавляют к нему слово «бывший». Наверное, потому, что другого на этом месте уже не будет…

По информации сайта

«Конаковский уезд»

https://konakovsky-uezd.org/2015/12/29/zik/

Имена

ХУДОЖНИК И СПОРТСМЕН



Генрих ВЕБЕР - уникальный человек. Весь его жизненный путь говорит о том, как много можно достичь, если хочешь реализовать себя и подняться над обыденностью. Потомок немецких мастеровых, приехавших в Санкт-Петербург в незапамятные времена, Генрих Генрихович Вебер родился в северной столице в 1932 году. В этом году ему могло бы быть 87...

С детства юного Генриха окружали замечательные люди, настоящая питерская интеллигенция. Мальчик неплохо рисовал, обладал развитым воображением. Война началась, когда ему было всего девять лет. Он пережил страшную блокадную зиму 1941 - 42 годов. Вместе со взрослыми дежурил на крышах домов во время авианалетов, занимаясь тушением зажигательных бомб. В блокадном Ленинграде героизм его жителей стал повседневным явлением. Голод и бомбардировки прервали жизнь многих ленинградцев. Ему повезло: он выжил.

В июле 1942 года семью Вебер эвакуировели в Кемерово. Его отца как лицо немецкой национальности отправили на спецпоселение на Урал. Репрессии не коснулись сына, и в комсомол его приняли, хотя и с третьего раза. После войны мама уехала к отцу, а Генрих поступил в Ленинградское Высшее художественное училище (ЛВХПУ им. В.И.Мухиной) на отделение керамики. И в 1954 году впервые приехал в наш город для прохождения практики на Конаковском фаянсовом заводе. А в 1956 году в Ленинград вернулся реабилитированный отец.

По окончании в 1957 году ЛВХПУ молодой художник переехал жить в Конаково. Была возможность остаться работать на Ломоносовском фарфоровом заводе, но он выбрал Конаково. Надо сказать, во многом благодаря влиянию тогдашнего директора завода В.П.Сажко. Более полувека Генрих Вебер вместе с супругой прожил в старом двухэтажном деревянном доме в районе фаянсового завода.

Генриха Вебера знают не только как художника-скульптора. В 60-е годы он был всеобщим любимцем всей конаковской спортивной молодежи. Что же побудило его заняться спортом? Сам Генрих Генрихович отвечал так:

- Спортом я начинал заниматься еще в Ленинграде. И учителя у меня были отличные. Я бегал на лыжах, занимался популярным тогда велоспортом. Но состояние здоровья, подорванного блокадой, оставляло желать лучшего: болел, перенес несколько операций. Интересно, что первоначально я и художником-то стать не планировал, а хотел поступить в медицинский: думал посвятить себя хирургии. В Конакове мне понравилось, особенно сосновый бор и стадион. Здесь были все условия для занятий спортом...

В 1957 году он с ходу победил в лыжной гонке на 10 километров. Все очень удивились, так как технику молодой художник во время соревнований показал просто изумительную. В Конакове так мало кто бегал. К лету 1958 года Вебер уже тренировал велосипедную команду, которая сразу же выиграла первенство области. Так и пошло: зимой лыжи, летом велогонки. Его команду на «кукушке» вывозили к шоссе Москва - Ленинград, чтобы спортсмены могли тренироваться на нормальной трассе (в городе тогда не было приличных дорог). В то время спорт был поистине массовым явлением. Один только фаянсовый завод выставлял на соревнования команду, превосходившую по численности количество всех участников, выступающих на городских соревнованиях сейчас.

В 60-е годы Генрих Вебер продолжал тренировать школьников и рабочую молодежь города. Его школу спорта прошли такие известные ныне люди, как директор «Агропромэнерго» В.Б.Барышников, тренер по лыжам, организатор спортмассовых мероприятий В.А.Рыбакова, хочется вспомнить мастеров спорта А. Румянцева, Е. Бурдилина, известных в прошлом конаковских спортсменов В. Дмитриева, В. Гаврилова, Н. Метелова и многих других...

Если говорить о творческом наследии художника, то оно весомо. Помимо скульптуры, он увлекался рисунком и живописью. Большое влияние на него оказали художники А.И.Заколодин, В.С.Малышев, Б.А.Смирнов. В основном он работал над формами и декором посуды и декоративных изделий. В прикладном искусстве опирался на народные традиции, ценил сочность цвета. Его работы выставлены во многих музеях страны: в Государственном музее керамики (Кусково), в музее Конаковского фаянсового завода. Расписывал кобальтом столовый сервиз (форма автора Альтермана), делал сувенирные тарелочки «Конаково», «Калинин» (для техники печати), широко известен его кухонный набор. Работал с В. Беляковым и Н. Коковихиным.

В 1971 году Г. Вебер из-за разногласий с тогдашним руководством ЗиКа прекратил работу на заводе и стал много работать в других местах. С архитектором Шмелевым они занимались оформлением пионерлагеря «Орленок» в Крыму, делал он скульптуры и панно в Рыбинске, Литве, Ленинграде, являясь членом Российского выставочного комитета, изъездил практически весь Советский Союз. Работал не только с керамикой, но и с металлом. В Конаково вернулся в 1989 году. Участвовал в росписи Ильинского храма в Селихове, был хорошо знаком с протоиереем Борисом Ничипоровым.

До последних лет жизни Генрих Вебер оставался молод душой. Его по-мальчишески искрящийся, веселый взгляд художника, его великолепная, по-питерски изысканно-интеллигентная речь завораживали собеседника. Художник и спортсмен, он прекрасно сочетает в себе эти оба свои дарования. Спорт дал ему прекрасную физическую форму. До семидесяти с лишним лет он бегал на лыжах, водил автомобиль: творчество дало ему ясность ума и прекрасную память.

В конце 2013 года Генриха Генриховича Вебера не стало. Ушел из жизни еще один человек, чье имя навеки вписано в историю родного предприятия, которое потомки, увы, не смогли сберечь. Родственники издали посмертно малым тиражом сборник его стихотворений, который называется «Синий остров».

(По материалам газеты «Заря»).

РОМАН «МАСТЕРА» В ИСТОРИИ ГОРОДА И ФАЯНСОВОГО ЗАВОДА

На волне всколыхнувшейся исторической памяти в связи с подготовкой к 210-й годовщине Конаковского фаянсового завода и 90-летию Конаковского района многие жители нашего города и района, а можно надеяться, и Тверской области обратятся к роману нашего земляка Юрия Красавина «Мастера», найдут его в библиотеках своих городов и сел и даже на страницах интернета, так как этот роман не только сам стал историей конаковской земли, но и художественно отобразил жизнь конаковцев - тружеников фаянсового завода в 60 - 70 -е годы уже теперь прошлого XX века.

Стоит напомнить, что за этот роман Юрий Васильевич в 1984 году был удостоен литературной премии имени Николая Островского.

Вот как, например, история завода нашла свое воплощение на страницах романа:

«Молодой купец (Кузнецов М.) горшечное ремесло знал от дедов и прадедов, а что касается фарфорового производства - у него уже работало в России несколько фабрик. Он начал и тут ставить дело на широкую ногу: глину повезли благородную из-под Белгорода, лес погнали плотами, а в рабочие пошли крестьяне окрестных сел и деревень... Появились кирпичные корпуса, задымили в облака трубы, поплыли баржи, поехали обозы.

Чтобы не бить дорогую посуду на ухабах и в телегах, велением купца окрестные мужики прорыли канал верст на сорок от капризной Веверицы до глубокой большой реки, после чего стали ходить баржи не окольным путем, через озеро, рискуя сесть на мель или опрокинуться и затонуть, а напрямик, бесхлопотно. Отправились фарфоровые сервизы реками, да каналами, да озерами - и в Москву, и в Петербург, из Петербурга - за море: в Швецию, в Англию, и во французскую провинцию Севр и в немецкий городок Майсен. Заносчивый севрский и спесивый майсенский фарфоры скосоротились от нового конкурента, но, делать нечего, смирились, приняли в свою компанию русский, с тех пор на рынках Европы один не уступает первенства другому.

Ваза «Царевна-лебедь» сто лет назад продана была английскому судовладельцу за такое количество золотых монет, сколько в ней уместились. За скульптуру «Сказка» индийский раджа платил пригоршнями жемчуга. Сервиз «Русская зима» уплыл за море в качестве подарка королевской особе, покровительствовавшей торговле. Столовый свадебный набор на восемьдесят персон увезен за Атлантику краснорожим бизнесменом. Фарфоровый петух (в натуральную величину) пересек Балтику, Атлантический и Индийский океаны и объявился в Австралии... Купец стал знаменит и богат. Знамениты и богаты были его сын и внук...

Сервизы, сделанные на берегу русской речки Веверицы, и ныне - гордость национальных музеев и знаменитых частных коллекций.

А кринки, горшки, корчаги, кашники, кубаны, плошки, балакири вырастили и воспитали не одно поколение русских людей, служа им рука об руку с хлебом насущным...».

Юрий Красавин, хорошо зная специфику труда рабочих фаянсового завода (в романе - фарфорового), в художественной форме на примере жизни своих героев А. Сущенина, Горшениных, Тихомировых, Горлачевых, Махоткиных и других, рассказал о труде рабочих этого завода, об их жизни в рабочем поселке. Примечательно и то, что прототипами героев романа стали многие жители города.

Множество вопросов и проблем поднимается автором в этом произведении. Здесь писатель не только рассказывает о мастерах производства, но и сам мастерски вводит читателей в суть фаянсового производства. Читатель, побывав вместе с автором в отделах заводоуправления, с интересом вникает в работу его цехов: массозаготовительного, формовочного, живописного, туннельно-горнового.

Автор романа убеждает читателя, что производство фарфора – дело тонкое, деликатное: искусство, а не производство! Один из героев романа заявляет: «Ремесло рождается трудолюбием, а мастерство - вдохновением; ремесло может постичь каждый, а мастерство - удел одаренных». И таких трудолюбивых и одаренных людей, ставших прототипами героев романа, в нашем городе было предостаточно. Они могли и дальше с достоинством нести славу своих предшественников. Но, как писала уже газета «Заря», выжив даже в условиях дикого рынка перестроечных 90-х годов, Конаковский фаянсовый завод, нужно полагать, преднамеренно прекратил свою деятельность, дабы не составлял он конкуренцию дешевой зарубежной продукции.

И как бы предчувствуя все это, Юрий Васильевич Красавин завершил свой роман сценой грозы:

«Ночью неведомо откуда навалилась гроза... Не поддающаяся животному разумению сила витала над Красным Городком... Демон разрушения... кругами летал над заводом... Многое ему удалось, но слишком многое осталось...».

Вот это и вселяет надежду в читателя, что очистительные силы грозы поспособствуют обновлению и возрождению некогда знаменитого предприятия.

Юрий МАКАРОВ,

г. Конаково. 2019 г.

В разное время редакторами газеты «Заводская жизнь» были В.В.Свешников, И.М.Слезин, Б.П.Осипов (ставший затем главным редактором «Зари»), Г.А.Меркулова. Газета перестала выходить в конце 90-х. Летом 2001 года по инициативе тогдашнего директора А.В.Губы, дело заводской многотиражки продолжила газета «Заводская жизнь», выходившая два раза в месяц и выпускалась с 2001 по 2004 год. Ее выпускающим редактором стал М.А.Малахов (ныне также главный редактор «Зари»).