По национальному проекту «Жильё и городская среда» в Тверской области благоустроено 56 дворов и 80 общественных территорий

24 октября Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области селекторное совещание с главами муниципалитетов региона по реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В частности, речь шла о создании комфортной среды для жителей городских территорий Верхневолжья.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Решение жилищных вопросов, создание современной среды – это одна из фундаментальных задач в развитии нашей страны. Её решение определяет качество жизни граждан, развитие целых секторов отечественной экономики. В Тверской области до 2024 года необходимо более чем в два раза увеличить объёмы жилищного строительства, повысить на 30% индекс качества городской среды, переселить свыше 5 тысяч человек из аварийного жилья», — отметил Игорь Руденя.

Основная работа по достижению этих показателей идёт именно на уровне муниципальных образований, подчеркнул глава региона.

По каждому направлению Правительством Тверской области разработаны региональные проекты: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в 54 муниципалитетах идёт благоустройство 56 дворов и 93 общественных пространств. Общий бюджет проекта на этот год — порядка 550 млн рублей, в том числе 411 млн рублей из областного бюджета.

На данный момент работы выполнены более чем на 77%: во всех запланированных дворах и на 80 общественных территориях.

«Сегодня мы имеем хорошие возможности для развития городской среды. Жители региона должны видеть, что территория региона меняется к лучшему», — сказал Игорь Руденя.

Большой объём работы по благоустройству общественных территорий и дворов выполнен в Вышневолоцком и Кашинском городских округах, Бежецком и Конаковском районах. В Твери работы ведутся на 6 объектах, сдать которые планируется в начале ноября.

Главам муниципальных образований, где работы ещё не выполнены, Губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки завершить реализацию проектов, обеспечить контроль за качеством работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области