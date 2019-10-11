Проект Тверской области «Памятью живы будем» получил Гран-при межрегионального этапа Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»

Коллектив Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной удостоен Гран-при межрегионального этапа Всероссийской выставки-смотра художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Центрального и Северо-Западного федеральных округов «Салют Победы». Конкурс посвящен 75-летию Великой Победы.

Концепция проекта Тверской области «Памятью живы будем» строится на представлении четырёх эпох воинской славы: 1317 год, открытое военное противостояние Твери Золотой Орде (Бортеневская битва); смутное время на Тверской земле (XVII век); Отечественная война 1812 года; 1941-1945 годы – Великая Отечественная война глазами наших земляков. Все четыре эпохи объединяет память предков, память поколений победителей.

По мнению Игоря Рудени, сохранение гражданских и патриотических традиций тверской земли имеет особое значение в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В регионе уже идёт подготовка к знаковой дате.

Экспозиция Тверской области в рамках проекта «Салют Победы» начинается уже с входной зоны Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной: в фойе размещена интерактивная «доска памяти», где каждый желающий может вписать фамилии своих родственников - участников Великой Отечественной войны. В конференц-зале представлена выставка головных уборов «От лейтенанта до маршала» из фондов центра. Всего в экспозиции 119 работ 22 художников-любителей и мастеров Тверской области.

Презентация проекта «Памятью живы будем» проходила сначала в электронном виде, затем в экспозиции с элементами театральной постановки, которую подготовили актёры «народного театра» Тверского областного Дома народного творчества «На Миллионной».

Использование новых информационных технологий при создании проекта позволило расширить возможности работы с посетителями. С помощью мобильного приложения Artefact сделан электронный справочник, призванный привлекать внимание к проекту молодых людей. Мобильное приложение позволяет получать дополнительную информацию об участниках и экспонатах выставки, скачивать материалы. Новые элементы дополненной реальности помогают разнообразить информацию и сделать рассказ о произведении более увлекательным. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем в деталях. Главные произведения представлены в аудиогиде «Памятью живы будем» на платформе izi.TRAVEL.

Пресс-служба Правительства Тверской области