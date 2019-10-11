В Тверской области в модернизацию стекольного завода имени Луначарского инвестируют 700 млн рублей

Возобновление производства на стекольном заводе имени Луначарского в Бологовском районе обсуждалось на встрече Губернатора Игоря Рудени с руководством ООО «Чистое стекло» 24 октября. Сейчас инвестор ведет модернизацию предприятия, общий объем вложений в проект – 700 млн рублей, за два этапа будет создано до 450 новых рабочих мест.

«Важно, что вы выбрали Тверскую область в качестве площадки для инвестиций. Завод, который вы развиваете, имеет более чем столетнюю историю. Уверен, что проект, который реализовывается на нашей территории, даст хороший социально-экономический эффект и для муниципалитета, и для вашей компании», – сказал Игорь Руденя.

Учредители ООО «Чистое стекло» Артур Арзуманов и Грачик Ароян поблагодарили Губернатора, областное Правительство за поддержку в реализации проекта.

На стекольном заводе в настоящее время идет модернизация производства. На первом этапе полностью отремонтирована и реконструирована одна из печей, суточную мощность которой планируется увеличить на 30% и довести до 135 тонн стекломассы.

На работу принято более 100 сотрудников – местных жителей, которые прошли обучение. Инвестор также обеспечил благоустройство территории завода, обновлены цеха, построена и подготовлена к открытию бесплатная столовая для работников.

Инвестиции в первый этап составили порядка 250 млн рублей. Как сообщили руководители компании, завод уже обеспечен сбытом на предстоящие 3-4 года.

На втором этапе, в 2020 году, ООО «Чистое стекло» планирует развивать сотрудничество с крупнейшим мировым производителем оборудования для стекольного производства – итальянской компанией «Revimac Bottero Group» для покупки и установки четырех современных производственных линий. Это позволит довести общую суточную мощность завода до 350-360 тонн стекломассы и обеспечит дополнительные рабочие места более чем для 300 жителей региона.

В Правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа по сопровождению проекта.

В Управлении Росреестра по Тверской области в ускоренные сроки зарегистрировано право собственности инвестора на недвижимое имущество завода. Оказано содействие в электроснабжении и газификации завода, осуществлении грузоперевозок по железнодорожной ветке.

Игорь Руденя подчеркнул: Правительство Тверской области будет и далее оказать необходимую помощь. На встрече поднимался вопрос о налоговых преференциях для предприятия, получении льготного кредитования на реконструкцию второй стекловаренной печи и создание двух производственных линий через Фонд развития промышленности региона.

Область готова участвовать в приведении в порядок подъездов к предприятию. В программу ремонта автомобильных дорог в 2020 году будет включен участок в 640 м от ул. Вокзальная в поселке Березайка до завода им. Луначарского. Кроме того, речь шла о содействии в организации рейсового движения автобусов от Бологое до предприятия.

В свою очередь, руководство ООО «Чистое стекло» выразило готовность участвовать в модернизации образовательных учреждений в поселке Березайка. В частности, в ремонте здания для расширения площадей школы №15. Это позволит решить вопрос с обучением детей во вторую смену.

Наращивание инвестиционного потенциала – один из приоритетов в работе регионального Правительства. В Верхневолжье утверждена концепция инвестиционной стратегии. Сегодня Тверская область предлагает инвесторам площадки с особыми условиями ведения бизнеса.

Концепцией предусмотрена работа с инвесторами по принципу «одного окна», предполагающая комплексное сопровождение инвестпроектов. Среди ключевых мер – совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, утверждение комплекса градостроительной документации, ориентированной на социально-экономическое развитие территорий.

Еще одна важная задача – развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.

Эффективным инструментом стимулирования инвестиционных процессов в Тверской области станет формирование и развитие промышленных парков, в первую очередь это «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

Пресс-служба Правительства Тверской области