Игорь Руденя поручил ускорить процесс организации оказания высокотехнологичной помощи населению в районах Тверской области

В районах Тверской области идет работа по открытию филиалов Областной клинической больницы и других ведущих учреждений здравоохранения региона. Тема обсуждалась на совещании, которое 23 октября провел Губернатор Игорь Руденя, с участием главных врачей медицинских организаций и руководителей учебных заведений региона.

Как подчеркнул Игорь Руденя, главная задача – привлечение в районные учреждения квалифицированных специалистов, которые будут развивать медицину на местах, в том числе высокотехнологичную.

«Реализация национального проекта «Здравоохранение» невозможна без синхронизации всех процессов. Это не только ремонты, закупка оборудования и автотранспорта, в первую очередь это повышение квалификации и подготовка кадров. Реализуя программы строительства и реновации, ремонта и создания новых объектов здравоохранения, мы должны четко понимать, кто будет работать в их стенах. Это должно быть новое поколение врачей, владеющее современными технологиями, новыми формами лечения, профилактики и диагностики», – сказал Игорь Руденя.

В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. Такие филиалы до 2024 года будут открыты и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково.

Игорь Руденя подчеркнул: нужно максимально ускорить открытие отделений.

Уже активно ведется работа по подбору помещений, где будут расположены филиалы сосудистого центра, а также решению кадровых вопросов.

Главный врач государственного Кимрской центральной районной больницы Алексей Прокопенко подтвердил готовность участвовать в реализации проекта по открытию отделения сосудистого центра. В учреждении особое внимание уделяется работе с кадрами: кроме местных врачей, в ЦРБ трудятся специалисты из соседней, Московской области – из городов Дубна, Дмитров, Талдом.

В муниципалитетах также откроются филиалы перинатального центра им. Е.М. Бакинуной для повышения качества медицинских услуг для будущих мам и новорожденных. В следующем году такие отделения запланированы в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково. Кроме того, в планах до 2024 года – открытие на базе межрайонных больниц центров онкологического профиля.

Главной темой совещания 23 октября стала программа ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения Тверской области на 2020-2023 годы.

Проект, направленный на улучшение условий в медицинских организациях области, разработан по поручению Губернатора Игоря Рудени. Всего в него включено 226 объектов в 53 учреждениях здравоохранения Верхневолжья. Общий объем средств, который планируется выделить в ближайшие четыре года на приведение в порядок медицинских организаций – 3,3 млрд рублей.

Программа сформирована на основе заявок от медицинских организаций Тверской области. При ее разработке учтены численность обслуживаемого населения на каждой конкретной территории, состояние объектов, участие в федеральных проектах и другие критерии.

Пресс-служба Правительства Тверской области