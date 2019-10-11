Мемориальную доску Андрею Дементьеву открыли в Уфе

В Уфе в здании Национального молодежного театра имени Мустая Карима открыты мемориальные доски нашему земляку, знаменитому поэту Андрею Дементьеву и народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Мероприятие вошло в программу празднования 100-летия писателя и народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Место установки памятных досок выбрано не случайно. Два года назад Андрей Дементьев и Иосиф Кобзон посетили спектакль Молодежного театра «Радость нашего дома», приуроченный к 98-летию Мустая Карима. Там состоялся импровизированный концерт, где Андрей Дементьев читал стихи, а Иосиф Кобзон исполнил свои лучшие песни.

В июле 2019-го в центре Твери, в Тверском государственном университете, где знаменитый земляк провёл первые студенческие годы и начал писать первые стихи, была также открыта мемориальная доска, посвящённая Андрею Дементьеву. В августе этого года установлена памятная доска поэту и аллея в память о нём в Ессентуках.

«Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области по инициативе Игоря Рудени учреждена премия имени Андрея Дементьева. Она имеет международный статус и будет вручаться ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи. Поэт ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

В Твери Андрей Дементьев, долгие годы возглавлявший журнал «Юность», продолжил традицию издания открывать новые имена. В 2013 году по инициативе Андрея Дмитриевича в Твери был создан единственный в России Дом поэзии, где ежегодно празднуется Всемирный день поэзии. 19 июля 2019 года состоялся III Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок», собравший в Доме поэзии победителей и лауреатов одноимённого конкурса — более 150 начинающих авторов из 25 регионов России, а также других стран.

фотографии Олега Яровикова, опубликованные на ИА "Башинформ"