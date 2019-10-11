В Тверской области стартует конкурс «Лучший молодой ученый»

24 октября в Тверской области стартует прием заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой ученый», нацеленного на поддержку молодых ученых Верхневолжья, ведущих активную исследовательскую деятельность, популяризацию научных достижений.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Тверская область обладает высоким научным и инновационным потенциалом.

«Важно, что исследования научного сообщества направлены на решение значимых не только для нашего региона, но и всей страны задач», - считает Игорь Руденя.

Участниками конкурса могут стать молодые ученые Тверской области, студенты, аспиранты и сотрудники вузов, уже имеющие ученую степень, до 40 лет. Конкурс проводится по следующим направлениям: физико-технические науки (физико-математические, технические, архитектура), естественные науки (химические, биологические, геолого- минералогические, географические, медицинские, фармацевтические, ветеринарные, сельскохозяйственные), гуманитарные и общественные науки (экономические, исторические, философские, филологические, юридические, педагогические, психологические, социологические, политологические, культурологические).

Конкурс пройдёт в два этапа. На первом молодой ученый с 24 октября по 11 ноября 2019 года должен представить в образовательную организацию анкету, документы, подтверждающие выполнение критериев оценки различных видов активности. Победителями станут конкурсанты, набравшие наибольшую рейтинговую оценку.

Для участия победителей в региональном этапе конкурса, который проводит Министерство экономического развития Тверской области, образовательная организация в срок до 15 ноября 2019 года, представляет в ведомство итоги первого этапа, анкету победителя и подтверждающие это документы. Заявки направляются на адрес электронной почты Министерства экономического развития Тверской области: dep_economy@tverreg.ru с пометкой «Молодой ученый года». В теме письма необходимо указать ФИО участника регионального этапа конкурса, образовательную организацию, номинацию и направление конкурса.

В конкурсную комиссию регионального этапа конкурса войдут представители Министерства, Координационного совета при Правительстве Тверской области по научной и научно-инновационной политике, Ассоциации молодых ученых Тверской области, Тверского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежной премией.

Пресс-служба Правительства Тверской области