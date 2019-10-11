Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств Тверской области получила по гранту экипировку премиум-класса

Тверская областная спортшкола олимпийского резерва по видам единоборств выиграла грант по благотворительной программе Фонда поддержки олимпийцев России. Школе передано специализированное покрытие (татами) элитного уровня, 45 полных комплектов экипировки премиум-класса, дополнительное спортивное оборудование для отделения каратэ на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Главными критериями отбора соискателей на получение гранта стали: включение каратэ в базовые виды спорта региона, динамика роста спортивных результатов за 2018-2019 год, общая численность занимающихся проходящих спортивную подготовку в специализированных учреждениях и другие параметры.

В Тверской области каратэ является одним из базовых видов спорта. Всего каратэ занимаются более 1400 жителей региона, в муниципалитетах открыто 5 филиалов. В 2019 году тверские каратисты завоевали 3 бронзовых медали Первенства России (среди спортсменов 14-21 года), 2 золотых, 4 серебряных и бронзовую медаль Первенства России (12-13 лет), золото Спартакиады учащихся России и соревнований 1 YOUTH LEAGUE.

В Тверской области реализуется Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Задача по развитию массового спорта в регионах поставлена Президентом Владимиром Путиным.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ключевыми задачами Стратегии являются обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей региона. Эффективная реализация Стратегии станет серьезным вкладом в улучшение демографической ситуации в регионе, в повышение качества жизни людей.

В 2019 году финансирование государственной программы «Физическая культура и спорт» составляет 900 млн рублей. В частности, по национальному проекту «Демография» предусмотрены субсидии муниципалитетам на приобретение и установку оборудования для спортплощадок. Также реализуются программы по ремонту существующих спортивных учреждений и проектированию новых.

В проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года в рамках реализации государственной программы «Физическая культура и спорт» планируется направить средства на строительство ряда спортивных объектов – в их числе гребная база на Тверце, центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, региональный спортивно-тренировочный центр «Березино» в Калининском районе и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области