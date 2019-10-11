Большой этнографический диктант пройдет в Тверской области на 35 площадках

1 ноября 2019 года во всех регионах России и за рубежом пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная к Дню народного единства. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России.

В Российской Федерации Большой этнографический диктант проводится четвертый год подряд. Его участниками могут стать жители нашей страны и зарубежных государств, владеющие русским языком, без возрастных и иных ограничений.

В этом году предусмотрено 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

В Тверской области создано 35 региональных площадок проведения Диктанта. Время написания – с 11:15 до 12:00. Региональные координаторы акции в Тверской области – Оксана Комарова (Министерство образования Тверской области, 8 (4822) 34-96-08) и Ольга Брусова (Тверской областной институт усовершенствования учителей, 8(4822) 58-75-92).

В 2018 году Большой этнографический диктант написали 392 тысячи человек на 4567 российских и зарубежных площадках. В Тверской области в 2018 году на 25 площадках Диктант написали 699 участников. Самому старшему участнику акции было 79 лет, самому младшему – 11. Средняя оценка за Диктант в 2018 году по Тверской области составила 56,81 балла.

Организаторы Большого этнографического диктанта – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики в партнерстве с Россотрудничеством.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru и официальной группе https://vk.com/miretno.

Пресс-служба Правительства Тверской области