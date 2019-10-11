В День герба и флага Тверской области Губернатор Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды жителям Верхневолжья

21 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья федеральные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации.

«Сегодня всех нас объединила знаменательная дата – День герба и флага Тверской области. Среди нас – заслуженные и уважаемые люди, добившиеся выдающихся результатов в работе на благо Верхневолжья и всей России. Вместе с нами находятся представители подрастающего поколения, которые сегодня получат главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Герб и флаг Тверской области подтверждают неразрывную духовную и историческую связь поколений», – подчеркнул Игорь Руденя.

Первым среди государственных наград вручен орден «Родительская слава» супругам Беляевым из Твери. У Михаила Олеговича и Юлии Ростиславовны 12 детей. Юлия Беляева занимается воспитанием детей и внуков, имеет Почетный знак Тверской области «Слава Матери». Беляевы являются лауреатами премии «Духовная Семья».

Почётным знаком Тверской области «Слава матери» награждены многодетные мамы Татьяна Вахненко и Юлия Огнева из Твери, Диана Еремеева и Галина Моисей из Старицкого района.

«О таких родителях, как вы, Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал: «На ваших примерах укрепляется авторитет института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, которыми всегда была сильна Россия», – отметил Игорь Руденя.

Ветераны Афганистана Николай Акулёнок из Твери и Евгений Толпегин из Селижарово удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С честью исполнив воинский долг вдали от Родины, они уже много лет ведут большую работу по поддержке участников боевых действий и их семей, сохранению памяти о героической истории России и патриотическому воспитанию молодёжи.

«Эта награда – оценка деятельности всей региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Спасибо Вам за поддержку. Пока есть силы и бьются наши сердца, мы будем и дальше развивать и укреплять нашу Тверскую область», – обратился к участникам торжества Николай Акулёнок.

Почетной грамоты Президента РФ удостоена ответственный секретарь Тверского регионального отделения Союза журналистов России Татьяна Соколова. Благодарности Президента – директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Ольга Данилова и главный редактор «Кашинской газеты» Алексей Комаров.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Виктору Емельянову – врачу-психиатру Нелидовского психоневрологического интерната, который посвятил работе почти 50 лет. Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручен Владимиру Ивкову – заместителю председателя-начальнику штаба регионального отделения организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».

Игорь Руденя также вручил региональные награды людям, которые многолетним добросовестным трудом приумножили потенциал тверского края в экономике, медицине, науке и образовании, в социальной сфере, культуре и журналистике, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Их заслуги отмечены отраслевыми званиями почетных работников.

Ларисе Захаровой, учителю русского языка и литературы лицея №15 из Вышнего Волочка, присвоено звание «Почетный работник науки и образования Тверской области».

«Я тружусь в школе более 40 лет. Очень приятно, что сегодня я получила эту высокую награду. И значит, эти 40 лет были не напрасны. Как педагог я старалась, чтобы дети выросли достойными гражданами России», – сказала Лариса Георгиевна.

Пресс-служба Правительства Тверской области