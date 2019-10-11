«Бумажный БУМ» в Мокшино

Школа деревни Мокшино приняла участие в районном сборе макулатуры. Лучшего названия для нашей акции, чем «Бумажный БУМ» и не найдёшь. Предложение было принято на «УРА!» и учителями и детьми, которые в свою очередь подключили своих родных, близких, а также соседей. И понеслось! Все зашевелились, бросились в закрома на розыск макулатуры. Ну у кого в шкафах не залежались старые рекламные журналы, газеты, книги?! (Нет-нет! Не подумайте о художественной литературе из семейных библиотек!) А если в доме проживают дети, тем более есть чем «поживиться» - использованные тетради, блокноты, рисунки, журналы с наклейками. Оставалось только собрать, упаковать, принести в школу и ждать приезда транспорта. 18 октября это свершилось! Наша макулатура уехала по назначению.

Зачем столько суеты?

Большинство из нас видит в использованной бумаге отходы, мусор, но это не так! Даже самый маленький клочок бумаги - это ресурс! Наша задача – не выбрасывать ресурсы на свалку, а отдать на переработку. Россия умеет из макулатуры делать различную бумагу: туалетную, тетрадную, типографскую, картон для упаковки, а также для изоляционных, кровельных и других строительных материалов. Используя макулатуру, предприятия экономят древесину. 5 кг макулатуры могут спасти деревце, которых и так в России остаётся всё меньше и меньше. Тем самым мы ещё сокращаем площади свалок! Разве этого мало?

Люди! Не выбрасывайте исписанную бумагу, прочитанные журналы, газеты с объявлениями, картонные коробочки из под конфет и других продуктов и вещей, ненужные инструкции – это сырье для наших новых тетрадей, блокнотов, альбомов, учебников, книг о приключениях и путешествиях, романов, детективов, сказок и стихов.

Мы видим в выброшенной бумаге лишь отходы, за которыми можно разглядеть настоящий лес! Откройте глаза! Посмотрите вокруг!

М.П.Картавенко