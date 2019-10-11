Жителей Тверской области приглашают принять участие в Неделе добрых дел

С 21 по 27 октября по всей России пройдет массовая акция «Неделя добрых дел», приуроченная к запуску нового онлайн-проекта о созидательной гражданской активности «Добро.Журнал».

Организатор акции - платформа «Добровольцы России». Её цель - рассказать о неравнодушных гражданах страны, а также привлечь к участию в волонтёрских инициативах как можно больше жителей России. Чтобы принять участие в проекте, необходимо выбрать мероприятие в своем регионе, организованное волонтерами и некоммерческими организациями, рассказать о своем участии в нём на платформе «Добро.Журнал» (журнал.добро.рф), а также в своих социальных сетях, указав хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал. Список мероприятий размещён в Единой информационной системе «Добровольцы России»

«Благодаря добровольцам в Тверской области реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Добро.Журнал» будет открыт для всех. Присылать свои истории, видео и фоторепортажи могут не только журналисты и блогеры, но все желающие, кто готов рассказать историю о добрых делах.

Вместе с запуском «Добро.Журнал» стартует Всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности по трём номинациям - «Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео». В каждой будет определено по три победителя. Прием заявок на конкурс продлится с 21 октября до 17 ноября 2019 года.

Лучшие авторы получат возможность пройти образовательные семинары с участием топ-блогеров в Москве, а победители конкурса – микрогранты на дальнейшее ведение блога о социальной активности на платформе «Добро.Журнал». Общий грантовый фонд конкурса составит 1 млн рублей. Церемония награждения победителей состоится на Международном форуме добровольцев в декабре 2019 года.