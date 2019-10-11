Жителей Верхневолжья приглашают принять участие в акции «Тверской регион - без чужого мусора»

Жители Тверской области могут принять участие в акции «Тверской регион – без чужого мусора» и внести свои предложения, касающиеся принятия мер по недопущению появления мусора из других регионов в Тверской области. Свое мнение по этому вопросу можно направлять на почту press_service_tcax@mail.ru, указав в теме письма «Тверской регион - без чужого мусора». Опрос также будет организован на сайтах средств массовой информации и в социальных сетях.

С 1 января 2019 года в Тверской области внедряются новые правила обращения с ТКО. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты мусорных площадок, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

В рамках национального проекта «Экология» в регионе до 2024 года запланирована рекультивация свалок. Процесс включает обеззараживание отходов, консервацию фильтрата, возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений, проведение ландшафтных работ. Так, к ноябрю 2020 года по национальному проекту «Экология» запланировано провести рекультивацию объектов накопленного вреда в Кимрском районе и Нелидовском городском округе, до сентября 2021 года – на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. При этом от платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи.