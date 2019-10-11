Предложение Игоря Рудени о реновации детских поликлиник вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с внесенным им предложением провести реновацию детских поликлиник в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, 16 октября губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве. Обсуждалась реализация в регионах округа национального проекта «Здравоохранение». Участники рассмотрели лучшие практические наработки в здравоохранении, а также инновационные технологии, которые применяются в регионах. Обсуждались практические шаги, связанные с реализацией региональных проектов и эффективным выполнением задач по развитию здравоохранения, поставленных главой государства.

Свои предложения на заседании озвучил губернатор Игорь Руденя. Одна из инициатив главы тверского региона касается касается реновации детских поликлиник, расположенных на первых этажах жилых домов. По мнению Игоря Рудени, в национальном проекте «Здравоохранение» необходимо предусмотреть строительство детских поликлиник для выведения учреждений из неприспособленных помещений.

«Такой опыт у нас уже есть – подобный проект реализуем в Твери, это новая поликлиника в микрорайоне «Южный», – отметил губернатор.

Также Игорь Руденя считает необходимым пересмотреть параметры приема иностранных студентов в медицинские вузы.

«В первую очередь, предлагаем сконцентрироваться на выпуске специалистов высших учебных заведений медицинской отрасли и пересмотреть прием иностранных студентов. Сегодня идет активная работа – строительство поликлиник, больниц. Мы должны обеспечить необходимое количество своих высококвалифицированных кадров, которые будут соответствовать потребностям региона», – сказал Игорь Руденя.

Третье предложение – обновление парка машин скорой помощи, замена их на автомобили более высокого класса, что особенно важно для сельских территорий.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.