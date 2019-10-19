Игорь Руденя в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» рассказал о стратегических направлениях развития Тверской области

18 октября Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала Россия-24 Тверь принял участие в программе «Разговор с Губернатором». Одной из тем стала поддержка старшего поколения, в частности «детей войны».

«С 1 января 2020 года уже начнем выдавать удостоверения «детям войны». Также планируем обеспечивать выплаты к 9 мая. Плюс к льготам по проезду, медицинскому обслуживанию планируем еще расширить меры региональной поддержки. Должна быть системная работа, которую, уверен, сможем продолжить в 2020 году совместно с депутатами, главами муниципалитетов», – сказал Игорь Руденя.

Ежегодно ветеранам предоставляется региональная денежная выплата ко Дню Победы. В 2020 году решением Игоря Рудени впервые ее получат более 100 тысяч жителей Верхневолжья, ранее не получавших данной поддержки. Это труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в апреле 2019 года.

Статус «дети войны» предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года. Это право на внеочередное медицинское обслуживание и прием в организациях социального обслуживания, ряд других привилегий.

На программе «Разговор с Губернатором» также поднимались актуальные для жителей Тверской области вопросы: ремонта дорог, внедрения новой схемы пассажирских перевозок. Игорь Руденя отметил, что новая система, ориентированная на лучший опыт Европы и Москвы, заработает в феврале 2020 года.

Тверская область также продолжит курс на борьбу с нелегальной миграцией и трудоустройство коренных жителей Верхневолжья. С начала 2020-го регион переходит на отраслевую образовательную систему: средние профессиональные образовательные учреждения закрепляются за профильными министерствами, создаются производственно-образовательные кластеры. Эта работа нацелена на подготовку востребованных в регионе кадров.

В ЖКХ ведется консолидация коммунальных активов в государственной собственности. Переход ключевых объектов инфраструктуры даёт возможность не только консолидировать ресурсы, но и создать единый центр управления, обеспечить прозрачную систему расчётов и реализацию инвестиционных программ.

Говоря в целом о региональных приоритетах, Игорь Руденя подчеркнул: главная задача сегодня – участие во всех областных программах и национальных проектах, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ключевые направления в экономике – привлечение инвестиций, в том числе в сельское хозяйство, поддержка флагманских предприятий и промышленности в целом. Совместно с Трансмашхолдингом в Твери планируется создать кластер инновационного транспортного машиностроения.

В социальной сфере реализуется пакет мер в демографии. По инициативе Губернатора в Тверской области создается Министерство, которое займется решением стратегических задач в демографии. В первую очередь – это поддержка семей с детьми, в том числе многодетных.

Пресс-служба Правительства Тверской области