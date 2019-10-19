Игорь Руденя: в Тверской области идёт активное развитие кластера вагоностроения

Развитие промышленности в Тверской области, в том числе транспортного машиностроения, стало одной из тем программы «Разговор с Губернатором», которая вышла на телеканале Россия-24 Тверь 18 октября. В прямом эфире Игорь Руденя ответил на вопросы ведущих и жителей Верхневолжья.

В частности, речь шла о дальнейших перспективах Тверского вагоностроительного завода, который входит в «Трансмашхолдинг».

«Совместный проект с «Трансмашхолдингом» реализуется на протяжении нескольких лет. В Твери и Торжке сегодня идёт активное развитие сегмента вагоностроения. Это очень перспективное направление, есть хорошие контракты, в том числе на экспорт нашей продукции», — отметил Игорь Руденя.

Совместно с Трансмашхолдингом в Твери планируется создать кластер инновационного транспортного машиностроения. В рамках кластера предполагается создание инновационного промышленного технопарка, производящего компоненты и системы для подвижного состава. Заявка Тверской области на субсидию из федерального бюджета для создания инфраструктуры промышленного парка получила высший балл комиссии при Минэкономразвития России. Средства планируется привлечь в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».

Важный вопрос — подготовка квалифицированных кадров для отрасли.

«С 1 января 2020 года мы переходим на отраслевую образовательную систему, средние профессиональные образовательные учреждения закрепляются за профильными министерствами, создаются производственно-образовательные кластеры. Практику студенты будут проходить на крупных предприятиях», — сказал Игорь Руденя.

Руководство предприятий будет входить в состав наблюдательных советов кластеров и в частности принимать участие в формировании контрольных цифр приёма в учебные заведения. Игорь Руденя подчеркнул: приоритет будет отдан тем профессиям, которые востребованы в региональной экономике.

Пресс-служба Правительства Тверской области