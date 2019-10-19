Игорь Руденя рассказал о встречах с президентом Владимиром Путиным

В ходе беседы с ведущими программы «Разговор с Губернатором», которая в прямом эфире прошла на телеканале «Россия 24 Тверь» 18 октября, Игорь Руденя ответил на вопрос журналистов о том, что остается за кадром встреч президента страны и главы региона.

«Тверская область – это сердце России, один из самых уважаемых и исторически значимых регионов. Не скрываю, что, как и многие губернаторы, мы стараемся показать, что наш регион является лучшим, перспективным и самым надежным регионом как площадка для роста экономики. Но если серьезно, это разговоры на очень важные темы относительно развития субъекта, относительно эффективности руководителя субъекта. Ну и, конечно, учитывая, что Владимир Владимирович для нас является наставником, – это человеческие наставления по поведению, по работе, по необходимости подавать пример во всём. Конечно, звучат не только слова положительные, но и задачи, что надо изменить. Благодаря Президенту сегодня мы получаем достаточно серьезные возможности по развитию», – сказал Игорь Руденя.

В качестве примера глава региона привел завершающееся строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» областного центра и строительство Детской областной клинической больницы, которое начнется в следующем году.

«В федеральном бюджете уже заложено порядка 6 млрд рублей. Это будет новая современная больница на 420 мест для наших маленьких граждан, которым необходимо оказание высокотехнологичной медицинской помощи», – напомнил губернатор.

Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе совместно с федеральной властью реализуется много значимых направлений развития.

«Хотел бы сказать отдельное спасибо руководству страны, президенту Владимиру Владимировичу Путину, Правительству Российской Федерации, Дмитрию Анатольевичу Медведеву за то, что они не забывают про наш регион, всегда нам подставляют плечо и дают возможность реализовывать новые, интересные, положительные проекты», – отметил Игорь Руденя.

Напомним, за время работы Игоря Рудени в Тверской области Президент РФ Владимир Путин трижды бывал в регионе. Кроме того, состоялось пять рабочих встреч президента и главы Верхневолжья.

Трансляция программы велась не только в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», но и в интернете: на сервисе YouTube по ссылке https://youtu.be/L0wIdr9E_d8, на официальном сайте Правительства Тверской области https://tverreg.ru, в аккаунтах Правительства Тверской области в социальных сетях, на интернет-ресурсах РИА «Верхневолжье» и районных газет.

В программе «Разговор с Губернатором» глава региона рассказал о ключевых направлениях работы регионального правительства, значимых событиях в жизни области.