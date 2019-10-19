Игорь Руденя: для одарённых детей Твери будет создан «Губернаторский класс»

Во время прямого эфира программы «Разговор с Губернатором», которая вышла 18 октября на телеканале Россия 24 -Тверь, к Игорю Рудене по телефону обратилась жительница Твери Лариса Руденко с вопросом о поддержке одарённых детей, проживающих в столице Верхневолжья и создании для них «Губернаторского класса».

«Губернаторский класс» ежегодно формируется в Тверской области с 2017 года в рамках регионального образовательного проекта для одарённых детей с углублённой подготовкой по отдельным предметам. Его учениками на конкурсной основе становятся одарённые дети из сельской местности.

«То, что касается тверских ребятишек, я думаю, мы этот вопрос решим. Услышали, записали, реализуем», - отметил Игорь Руденя.

В настоящее время разрабатывается нагрудный знак для обучающихся «Губернаторского класса».

Учебные заведения, где обучается «Губернаторский класс», ежегодно отбираются на конкурсной основе. По результатам конкурсного отбора двух последних лет победителем становился Тверской государственный университет. В настоящее время в Академической гимназии ТвГУ в 10 и 11 «Губернаторских классах» обучаются по 20 человек из Старицкого, Калининского, Зубцовского, Селижаровского, Кашинского, Кувшиновского, Рамешковского, Западнодвинского, Ржевского, Весьегонского, Торопецкого, Калязинского, Бежецкого, Лихославльского, Торжокского и Бологовского районов. Выпускники прошлого года стали студентами лучших высших учебных заведений Твери и Москвы.

На обучение, питание и проживание учеников «Губернаторского класса» выделяются средства из областного бюджета, в 2019 году на подготовку одаренных учеников направлено 7,6 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.