Игорь Руденя: главы муниципалитетов должны работать так, чтоб у граждан была уверенность в завтрашнем дне

О взаимоотношениях региона и территорий Верхневолжья, поддержке муниципальных образований шла речь во время программы «Разговор с Губернатором» 18 октября на телеканале Россия-24 Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Мы активно начали заниматься сельским хозяйством, развитием туристической привлекательности, созданием производств. И для каждого муниципального образования обязательно есть система оценки местной власти. Подводя ежегодные итоги нашей совместной работы, мы обязательно смотрим - сколько создано дополнительно мест во внебюджетной сфере, создание социальной инфраструктуры и содержание её в надлежащем состоянии. Сегодня это комплексная задача решается и областным правительством, и муниципалитетами», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона обозначил задачи, стоящие сегодня перед муниципалитетами – участие во всех областных программах и национальных проектах, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Игоря Рудени, эффективная работа на уровне муниципалитетов играет важную роль в успешной реализации проектов.

«Хотел бы поблагодарить глав муниципальных образований, моих коллег за работу, все стараются. Со стороны глав должно быть чёткое и внимательное отношение к пожеланиям наших граждан, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне», - сказал Губернатор.

Тверская область – один из 5 регионов Центрального федерального округа, где осуществляется поддержка муниципалитетов по результатам качества управления финансами. В числе параметров оценки — 24 показателя по нескольким направлениям: обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов и бюджетов поселений, рост налоговых доходов, эффективность финансового планирования и управления муниципальными учреждениями и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области