Игорь Руденя: «Тверская область – такая же моя родина, как и город Москва»

В финале программы «Разговор с Губернатором», которая в прямом эфире прошла на телеканале «Россия 24 Тверь» 18 октября, Игорь Руденя прокомментировал вопрос журналиста о том, стала ли для него родиной Тверская область.

Подоплека вопроса связана с недавней поездкой Игоря Рудени в Кимрский район. На встрече с общественностью губернатора попросили дать оценку взволновавшей жителей идее о передаче Кимрского района в юрисдикцию Московской области. Тогда комментарий Игоря Рудени был прост: «Родиной не торгуем». В связи с этим ведущие программы «Разговор с Губернатором» решили уточнить, не означает ли это высказывание, что Тверская область стала Игорю Рудене родиной.

«По-другому и быть не может. Как можно работать на территории, не считая ее своей родиной? Ответ очевиден. Тверская область – такая же моя родина, как и город Москва. Это наша территория, на которой мы живем, трудимся и работаем», – сказал Игорь Руденя.

Трансляция программы велась не только в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», но и в интернете: на сервисе YouTube по ссылке https://youtu.be/L0wIdr9E_d8, на официальном сайте Правительства Тверской области https://tverreg.ru, в аккаунтах Правительства Тверской области в социальных сетях, на интернет-ресурсах РИА «Верхневолжье» и районных газет.

В программе «Разговор с Губернатором» глава региона рассказал о ключевых направлениях работы регионального правительства, значимых событиях в жизни области.