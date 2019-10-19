Тверская область продолжит борьбу с нелегальной миграцией

Борьба с нелегальной миграцией стала одной из тем прямого эфира программы «Разговор с Губернатором» 18 октября на телеканале Россия-24 Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Мы боролись и будем далее жестко бороться с нелегальной миграцией. Региональная экономика должна развиваться. А нелегальная миграция – это негативное явление для экономики. Сегодня мы на всех стройках, в том числе социально значимых объектах, контролируем попытки использования нелегальной рабочей силы», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области введён запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности. Стоимость патента для трудовых мигрантов составляет более 5,3 тыс. рублей и является самой высокой в Центральном федеральном округе.

За последние три года для жителей Верхневолжья высвобождено около 9 тыс. рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.

Одно из поручений Игоря Рудени – внести предложения по дальнейшему повышению эффективности распределения трудовых ресурсов при реализации федеральных и региональных проектов на территории Верхневолжья.

Развитие регионального рынка труда стало основным вопросом повестки дня заседания Правительства Тверской области, которое состоялось 15 октября под руководством Игоря Рудени.

С 2016 года в Тверской области создано свыше 7 тысяч новых рабочих мест во внебюджетном секторе, в частности, в 2018-2019 годах – более 4 тыс. мест. Благодаря принятым на региональном уровне мерам удалось обеспечить снижение уровня безработицы с 5,8% в 2016 году до 3,5% в 2019-м (данные рассчитаны по методологии Международной организации труда).

Игорь Руденя также поручил разработать модель реорганизации службы занятости населения. Губернатор считает: важно, чтобы служба занятости обеспечивала трудоустройство выпускников учебных заведений Тверской области в регионе, была встроена в процессы модернизации профессионального образования, формирование цифр подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области