Игорь Руденя: Министерство демографической и семейной политики Тверской области усилит меры поддержки семей с детьми

Министерство демографической и семейной политики, которое будет создано в Тверской области, призвано продолжить и усилить работу по поддержке семей с детьми. В частности, планируется активизировать предоставление земельных участков многодетным семьям, рассказал Игорь Руденя 18 октября в эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 Тверь.

«Вопросы демографии – ключевые для нас. Мы хотим сконцентрировать в этом Министерстве все вопросы по поддержке семей с детьми. Кроме обеспечения земельными участками с инфраструктурой, есть запрос от молодых мам о

возможности выйти пораньше на работу. Поэтому сейчас мы реализуем трёхлетний план по строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в ясельных группах», — сказал Игорь Руденя.

Также в рамках национального проекта «Демография» запланировано открытие филиалов областного перинатального центра в муниципалитетах. Обсуждается строительство новых учреждений в Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке.

В этом году на региональном уровне введены новые меры поддержки семей с детьми. С 1 января многодетные семьи освобождены от платы за вывоз мусора. С 1 октября всем семьям с новорождёнными детьми предоставляется подарочный набор детских принадлежностей. Планируется, что до конца года мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 2900 семей.

С начала 2020-го года начнут действовать новые формы поддержки многодетных семей. Это субсидия на приобретение транспортного средства до 1 млн рублей, освобождение от транспортного налога, компенсация для молодых семей на выплату ипотеки: при рождении первого ребёнка – 200 тыс. рублей, второго – 300 тыс. рублей, третьего – 500 тыс. рублей. Также для первоклассников и пятиклассников из многодетных семей предусмотрена компенсация на приобретение школьной формы.

Кроме этого, многодетные семьи имеют возможность ежемесячно бесплатно посещать музеи города Твери и Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области