Игорь Руденя прокомментировал ситуацию с запоздалым ремонтом дорог, общественных пространств и подключением тепла

Игорь Руденя 18 октября в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале «Россия 24 Тверь» ответил на многочисленные обращения телезрителей об отстающих темпах ремонта дорог, общественных пространств и позднем подключении теплоснабжения к ряду жилых домов Твери.

«Наверное, к таким масштабам не все оказались готовы, особенно главы муниципальных образований. И все думали, что по накатанной так дальше и пойдет. Сейчас дали поручение внимательно разобраться, изучить причины, которые привели к затягиванию сроков и по дорожному строительству, и по благоустройству общественных территорий, и к запоздалому подключению тепла к жилым домам», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отдельно остановился на ситуации в областном центре.

«Мы проводили разбор ситуации по городу Твери после посещения микрорайона «Южный». Подрядчики отнеслись к работе спустя рукава, затянули проведение работ. Всё, соответственно, списали на городскую власть. А городская власть соответствующим образом не проконтролировала. Ведь надо не просто поставить задачу, дать деньги и сказать, что к такому-то числу все должно быть готово. Необходим промежуточный контроль, ежедневная, еженедельная работа с выездом на территорию, на объекты, как исполняется пошагово работа. Разберемся в ближайшую неделю и публично сделаем акценты на том, что необходимо исправить», – отметил глава региона.

Игорь Руденя не исключил возможность кадровых решений по итогам анализа ситуации.

«Но это должно быть объективно, не на основе эмоций, а на основе всех мероприятий по контролю и проверке того, когда были доведены деньги, когда были проведены конкурентные процедуры, когда вышли на объекты подрядчики, как сдается документация, как она оплачивается со стороны заказчика. Все должно лечь в основу разбора этой ситуации. При необходимости будем усиливать кадровую политику», – заявил Игорь Руденя.